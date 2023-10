‘Ma cosa gli è successo?’: Nicola Vivarelli spartito completamente dalla circolazione | Dopo UeD non meritava questa fine

I telespettatori di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente il giovane Nicola Vivarelli, corteggiatore di Gemma Galgani. Ma che fine ha fatto oggi? Andiamo a scoprirlo

Sicuramente la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne è senza dubbio Gemma Galgani. Tutti ricorderanno la sua bellissima storia d’amore con Giorgio Manetti. Nonostante qualche anno di differenza, tra loro le cose andavano egregiamente.

Tuttavia qualcosa è cambiato nel momento in cui Gemma ha deciso di non andare via con lui dal programma perché, a detta sua, non c'era un sentimento. Da allora la dama torinese ha accumulato una serie di delusioni.

Qualche pretendente si è proposto per lei per la semplice ricerca di notorietà. Anche se era palese agli altri, Gemma ci ha sempre sperato in un risvolto positivo. Proprio per questo motivo ha avuto contro Tina Cipollari che le ha sempre puntato il dito contro.

Gianni Sperti, a differenza della collega, in qualche occasione ha preso le sue parti. Del resto è ancora bello vedere una donna della sua età che crede ancora nella favola. Durante il periodo della pandemia per lei si è messo in gioco il giovane Nicola Vivarelli. La loro conoscenza all’epoca ha fatto discutere per i tanti anni di età di differenza. Dato che è sparito dalla circolazione, in tanti si chiedono che fine abbia fatto.

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, scalpore a Uomini e Donne

Nel periodo in cui il Covid ha influenzato l’umanità, Maria De Filippi aveva deciso di far portare avanti le conoscenze a Gemma attraverso uno scambio di messaggi tramite chat. Accanto a lei c’era la tronista Giovanna Abate.

Nicola si è presentato con nickname di Sirius e quando si è mostrato dal vivo ha lasciato tutti a bocca aperta perché nel 2020 aveva 26 anni. Ha consegnato un mazzo di fiori a Gemma con la divisa di marinaio. Si sono frequentati anche al di fuori del contesto televisivo, eppure nulla è andato come Gemma desiderava. Adesso cosa sta facendo l’affascinante Nicola? La risposta mi stupirà.

Nicola Vivarelli in giro per il mondo

Nicola è un modello e ufficiale sulle navi da crociera. Nel 2014 si è trasferito a Londra e l’anno successivo è entrato nella marina. Osservando gli scatti che pubblica sul suo profilo Instagram è evidente che va in giro per il mondo per questioni di lavoro.

Essendo molto riservato sulla vita privata, si sono ben poco. Una delle ex fidanzate, Chiara Vannucci, ha dichiarato che l’ex era intenzionato a sfondare nel mondo dello spettacolo. Al momento sembra che non ci sia ancora riuscito. Avrà gettato la spugna? Per scoprirlo non ci resta che attendere ulteriori news.

© Riproduzione riservata