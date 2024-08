Lutto a Uomini e Donne: “Addio per sempre” | Gemma gli deve tutto, i fan sono stravolti

Gemma Galgani gli deve tutto quanto. E ora sono tante e copiose le lacrime per lui. I fan di Uomini e Donne sconvolti.

Sta per prendere ufficialmente il via la nuova stagione TV e, con essa, anche il tanto atteso ritorno di Uomini e Donne. In questi giorni inizieranno le registrazioni e pertanto potranno esserci delle certezze in più per quel che concerne i nuovi tronisti e le novità che riguardano sia il Trono Classico che quello Over.

Nel secondo, che piace tantissimo ai telespettatori, troviamo da più di 10 anni come indiscussa protagonista, la dama Gemma Galgani. Fino all’ultimo, lo scorso anno, si era mormorato che lei potesse non sedere più nel parterre, per il fatto che avesse trovato l’amore fuori dal dating show. Così, come abbiamo potuto appurare, non è stato, e lei ha pure frequentato molti cavalieri.

Non ha però comunque trovato quello adatto a lei. Ha anche assistito al trono della sua cara amica Ida Platano, che si è tradotto con un nulla di fatto. Adesso però la Galgani, oltre che pensare alla sua nuova partecipazione al programma, ha ben altro per la testa. Si tratta della scomparsa di un persona a lei indubbiamente molto cara.

Gemma Galgani, una colonna portante di Uomini e Donne

La sua dipartita da questo mondo le ha spezzato il cuore in mille pezzi. Pariamo di un uomo molto conosciuto, stimato e apprezzato nell’ambiente, nonché da tanti vip che hanno potuto contare nel corso del tempo sul suo eccellente operato e sulla sua grandissima esperienza.

Anche Gemma si è affidata lui per alcune operazioni. Tra l’altro l’uomo è anche apparso in un filmato, dove si era ampiamente parlato di ciò, che era stato trasmesso proprio a Uomini e Donne. Il professionista che è scomparso in questi giorni è nato in provincia di Brescia nel 1955, ma dopo essersi laureato si è spostato per la specialistica a Parma e ha proseguito gli studi fra il Brasile e gli Stati Uniti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gruppo Gasparotti | Prof. Marco Gasparotti (@gruppo_gasparotti)

È venuto a mancare Marco Gasparotti

Parliamo del chirurgo plastico, di fama internazionale, Marco Gasparotti, che è sempre stato molto attivo sui social. Pensate che su Instagram poteva contare più di 24.000 fan. È merito suo se oggi Gemma è felicissima del suo nuovo seno, del quale va orgogliosa. Inoltre questo non è solo l’unico ritocchino che lei si è concessa.

Non per nulla la stessa, ha ammesso in trasmissione di avere anche sostenuto quello alle labbra. A quel punto è scattata la vera indignazione in studio da parte della sua eterna rivale, Tina Cipollari. Tuttavia le parole espressa da Gemma per la scomparsa del professore, ricche di stima e di affetto, hanno fatto intendere che lei per lui riserverà sempre un posto speciale nel suo cuore.