L’uomo IDEALE non esist… sbagliato | Da questo quiz viene fuori il nome della persona giusta, tante coppie si sono conosciute così

Per gli increduli questo quiz potrebbe essere una vera svolta Per quanto riguarda la sfera sentimentale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Quante volte capita di trascorrere una serata tra amiche e parlare delle rispettive frequentazioni? Quante volte capita di scoprire qualche scheletro nell’armadio e mettere così la parola fine ha una love story? Quante volte ci sono dei cuori infranti perché una delle due parti ha commesso qualche errore causando così la rottura definitiva?

Purtroppo oggigiorno risulta sempre più difficile trovare la dolce metà, quella che ti completa e ti fa sentire unico e speciale in un mondo dove tutto ormai è alla deriva dal punto di vista sentimentale. Tuttavia c’è sempre la speranza che la propria vita venga stravolta dall’arrivo di qualcuno.

Chi ha delle esperienze negative alle spalle ha sempre gli occhi aperti perché teme una nuova delusione. C’è chi si affida al destino e chi decide di dargli una spinta e lo fa prendendo in considerazione qualsiasi mezzo. In questo caso si dà molto peso all’esito di un quiz.

Secondo quanto riportato sul sito sanihelp.it questo quiz potrebbe essere utile per coloro che sono alla ricerca dell’uomo ideale. Basta rispondere alle domande senza ragionarci troppo, dunque devi semplicemente dare una risposta in pochissimi secondi.

L’uomo perfetto per te esiste! Provare per credere

A volte affidarsi ai quiz sembra essere la scelta migliore perché in un certo senso tende a influenzare le nostre scelte. Quelle inerenti alle questioni sentimentali attraggono prima o poi chiunque mio corso della vita.

C’è chi ci crede e chi resta incredulo. A prescindere da tutto è sempre divertente leggere il risultato per farci un’idea di chi si può starci accanto. Questo quiz in tante lo hanno fatto e hanno scoperto il prototipo di uomo ideale che potrebbe fare al caso loro.

Ecco le domande del quiz

La prima domanda è “Sei in casa da sola e non leggi un film. Quale scegli?” e ci sono 4 alternative. A seguire “Dove immagini il vostro primo?”, “La prima cosa che guardi in un uomo?”, “La tua suocera ideale?”, “Il tuo passatempo preferito?”, “Dopo un banale litigio ti aspetti che lui…?”, “Se lui fosse un uomo famoso sarebbe…?”, “Un libro che non può mancare?”, “Per conquistarmi un uomo deve?”, “La vostra prima volta…?”.

Poi “Il peggiore di difetto di un uomo?”, “Ti piace vederlo vestito…?” e “Una dichiarazione d’amore in piena regola…”. Alla fine le risposte si sommeranno e salterà fuori un punteggio con tanto di descrizione nell’uomo ideale. Se non ci credi allora dovresti immediatamente provare.