Loredana Lecciso, costretta a mettersi a lavorare: ‘finiti’ i soldi di Albano beccata dietro il bancone

Loredana Lecciso ha lasciato tutti a bocca aperta per aver cambiato totalmente stile di vita. Ecco un video che non lascia più alcun dubbio

Nata a Lecce il 26 agosto 1972, Loredana Lecciso dal 1993 al 1996 è stata sposata con Fabio Cazzato e dalla loro unione è nata Brigitta. Poi nella sua vita è arrivato Al Bano Carrisi che lo ha reso padre di Yasmine nel 2001 e Alberto Junior nel 2002.

Nel piccolo schermo è stata ospite di alcuni programmi televisivi, come Domenica in, Buona Domenica e I raccomandati. In realtà la sua carriera ha avuto inizio in una tv locale per poi passare alle reti di punta. Nel 2004 ha partecipato al reality La fattoria con la gemella Raffaella. Le due poi per un periodo di tempo hanno ricoperto il ruolo di veline a Striscia la notizia.

Nel 2010 ha partecipato all’Isola dei famosi quando veniva mandato in onda su Rai 2 e condotto da Simona Ventura, ma nella quarta puntata è stata eliminata. Dopo 8 anni ha debuttato come attrice a teatro e allo stesso tempo si è dedicata alla musica. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il suo primo singolo era intitolato Si vive una volta sola e ottenne un successo inaspettato. Ciò dimostra che si è data da fare per avere un suo piccolo spazio nel mondo dello spettacolo. Tuttavia ora sembra che debba condurre uno stile di vita del tutto diverso. Ecco dove è stata beccata.

Loredana Lecciso ha cambiato radicalmente vita

Per tanto tempo Loredana Lecciso e Al Bano sono stati al centro dell’attenzione perché spesso si è parlato di crisi. Da oltre vent’anni stanno insieme, in quanto si sono conosciuti nel 1999. Lui aveva messo la parola fine a matrimonio con Romina Power, con la quale è rimasto in buoni rapporti.

Con il tempo la Lecciso ha accettato l’idea di passare in secondo piano, dato che in tanti sperano ancora in un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. Anche se ci sono stati dei momenti critici, la coppia è sempre uscita vittoriosa e più unità di prima. Ma ora cosa sta succedendo alla donna? Perché di punto in bianco si è ritrovata dietro un bancone a lavorare? Ecco la risposta.

“Una delle persone più umili del mondo dello spettacolo”

Nel video, che è stato pubblicato su Tik Tok, si vede la Lecciso dietro al bancone di un panificio intenta a servire un cliente. Le colleghe si sono dimostrate molto disponibili nel darle una mano.

Nei commenti c’è chi elogia la sua umiltà e chi la critica per piccoli dettagli trascurati, come i capelli sciolti e l’assenza dei guanti. A prescindere da ciò, la donna ha confermato il suo volersi mettere alla prova in tutto e per tutto.

© Riproduzione riservata