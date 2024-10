L’OLIO più buono d’Italia lo trovi solo da MD | Nessuno conosceva il produttore ‘top secret’: scorte in esaurimento ovunque

MD, qui puoi acquistare a buon prezzo l’olio più buono del nostro Paese. Ecco chi lo produce.

Per molti anni la semplicissima operazione di fare la spesa è stata vista come un autentico istante di piacere. Una vera e propria fuga, in cerca di un momento di pace, dalle mura domestiche. Le donne che si recevano al supermercato, mentre i mariti erano al lavoro, potevano anche cogliere l’occasione di scambiare, tra un acquisto e l’altro, due chiacchiere, magari con qualche amica incontrata in loco.

Insomma, il supermercato era anche un po’ considerato come un luogo di ritrovo. Purtroppo, ora come ora, con la terribile crisi e i perpetui rincari che hanno colpito il nostro Paese, fare la spesa, contravvenendo a un vecchio slogan, non è più un piacere. Nonostante ciò rimane un’operazione inevitabile.

Infatti, se vogliamo sopravvivere, mangiare, soprattutto in maniera sana, varia e bilanciata, è strettamente necessario. Pertanto la spesa, volenti o nolenti, va fatta, anche a costo di intaccare i risparmi. La nostra salute è il dono più prezioso, del quale però dobbiamo prenderci assoluta cura, fina da quando siamo giovanissimi.

MD, un must dei discount

Proprio per codesta ragione sono in numero crescente le famiglie italiane, e per la verità non solamente, hanno deciso, al fine di poter portare a casa merce di qualità, senza spendere però una vera una fortuna, di affidarsi per l’appunto, per la loro spesa settimanale, o mensile, a seconda della modalità che hanno scelto, ai discount.

Uno dei più importanti nel nostro Paese, che non per nulla vede come grande testimonial la bravissima e amatissima Antonella Clerici, è MD. Qui infatti è possibile trovare e comperare prodotti sia di marca MD che ad altri ben più noti e pubblicizzati. Una particolare importanza va data all’olio d’oliva. Tutte le informazioni sono riportate sul sito ufficiale della catena di discount.

Chi produce l’olio di MD?

I discount, va detto, si avvalgono di una particolare ma vincente politica commerciale, chiamata nello specifico prodotto per e non da, dove alcune delle merci che troviamo nei punti vendita sono in realtà prodotte da realtà note e conosciute, che rivendono i loro prodotti nei discount sotto marchi meno conosciuti, riconoscibili però spesso tramite il packaging.

Se parliamo dell’olio che troviamo in vendita da MD sappiamo invece di essere in presenza si un’accattivante e vincente sorta di produzione propria. Si tratta dell’olio BIO 100% italiano, che proviene da coltivazioni nostrane, in particolare a Bitonto, in Puglia e viene commercializzato in bottiglie di vetro, al fine di difendere il prodotto dai raggi UV.