Lo ha fatto davvero | Nella scuola di Amici non si respira serenità: questa volta Zerbi e Cele non c’entrano, pubblico in rivolta

Di recente nella scuola di Amici è accaduto un qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Al centro dell’attenzione non ci sono i maestri più temuti.

Amici ha avuto inizio da poco e le dinamiche che avvengono all’interno della scuola tra allievi e tra allievi e maestri non fanno altro che incuriosire i telespettatori. L’attenzione si focalizza soprattutto sui talenti dei giovani che sono riusciti a ottenere un banco.

Una fortuna che pochi hanno, ragion per cui ogni giorno dedicano anima e corpo alle lezioni in modo tale da poter convincere i maestri della loro bravura. C’è chi ci riesce nell’impresa e chi non riesce a rientrare tra le grazie di qualcuno.

In questi casi i maestri possono arrivare ad avere dei battibecchi davanti alle telecamere per opinioni diverse sui rispettivi allievi. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, per esempio, non hanno la stessa idea sul cantante Nicolò. Di recente poi altri due maestri si sono trovati ad affrontare una situazione analoga.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it una delle maestre della scuola più nota della Mediaset ha compiuto un gesto che non è passato inosservato. Chi ha modo di starci a stretto contatto non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa è successo.

Amici, una reazione del tutto inaspettata

La maestra in questione non è altro che Gloria Di Parma, lo pseudonimo utilizzato da Deborah Lettieri. È diventata famosa per essere stata la seconda ballerina italiana che è riuscita a far parte del corpo di ballo del Crazy Horse ed è comparsa nel video Partition di Beyoncé proprio all’interno del locale.

Quest’anno ha ottenuto la cattedra sostituendo così Raimondo Todaro. Il pubblico sta imparando a conoscerla ed è già evidente che ha una forte personalità. Per ora con Emanuel Lo non ha avuto alcun tipo di problema, ma lo stesso non si può dire con Alessandra Celentano.

“Non sono come lei”

Tutto ha avuto inizio quando la Celentano ha dato un compito da fare a tutti i ballerini e quelli della Lettieri hanno ottenuto gli ultimi posti della classifica. La nuova maestra l’ha ribaltata collocando i suoi ai primi posti mentre quelli della Celentano agli ultimi. Ed è proprio in quel frangente che la Lettieri ha colto l’occasione esprimendo un suo parere sulla collega.

“Non sono come lei, non so come si arroga in diritto di prendere le proprie allieve e giudicare come se fosse guru della danza”, così dicendo non ha fatto altro che criticare il suo modus operandi nell’ambito della danza. Molti telespettatori hanno percepito che tra le due non scorre buon sangue, dunque sicuramente la faccenda non finirà nel dimenticatoio.