Lo chiamano il TEST delle illusioni ed è impressionante | Se trovi la barca rientri nello 0,01% degli esseri umani

Affronta questo test a base di illusioni ottiche. Se scovi la barca sei una vera rarità.

Gli esperti continuano a ripeterci, come fosse una sorta di mantra, la grandissima importanza di conoscere noi stessi in profondità. Ciò può risultare doloroso, dal momento che possiamo scovare aspetti della nostra personalità che non conoscevamo o che volevamo nascondere ai più. Tuttavia compiere questo percorso è utilissimo.

E lo è soprattutto al fine di imparare ad amarci e rispettarci. Successivamente riusciremo a rispettare e amare anche gli altri. Oltre ad una sana dose di coraggio, per iniziare questo affascinante e tortuoso viaggio all’interno di noi stessi, possiamo servirci di buone letture, ma anche di alcuni test.

Ne troviamo tantissimi e dei più svariati generi sul Web, a titolo totalmente gratuito. Quelli più quotati, dati e sondaggi alla mano, pare che siano quelli legati alle cosiddette illusioni ottiche. Chiaramente, per poterli affrontare, bisogna aguzzare la vista, quindi concentrarsi al massimo, prendendo del tempo tutto per noi.

Test, vedi per caso un coccodrillo?

Quello che vi proponiamo oggi è molto particolare e il responso al riguardo vi lascerà letteralmente a bocca aperta. In buona sostanza, dopo aver osservato per pochi istanti codesta immagine, dovrete rispondere a questa semplice domanda. Che cosa percepite per prima cosa in essa? Fondamentale, lo ribadiamo nuovamente, è che non dovete prendervi troppo tempo.

Difatti, più passa più rendere fallace il risultato. Si tratta dunque di dare una risposta di pancia. Sostanzialmente le risposte possono essere due. Se avete notato un coccodrillo, significa che non siete persone molto attente ai dettagli. Non badate alle sottigliezze e vi considerate molto pratiche e dai modi alquanto spicci. Talvolta potete anche risultare negligenti.

E se invece notassi una barca?

Se invece avete scovato una barca vuol dire che, al contrario, date la massima importanza ai dettagli, che a vostro avviso fanno sempre la netta differenza. Inoltre cercate pure le sfumature, soprattutto se non molto evidenti ad occhio nudo. Tendete a distinguervi dalla massa e possedete un’indole creativa al massimo grado.

Generalmente svolgete professioni artistiche e amate frequentare luoghi di cultura, come biblioteche e teatri. Questo divertente test a illusione ottica, ci è stato proposto da chenews.it e poi anche riproposto da Guido Prigione Oculista, sul suo sito ufficiale. E ora siete pronti a mettervi anche voi alla prova?