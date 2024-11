Lo chiamano il test delle ARANCE ed è il rompicapo del momento | Metti in discussione il tuo QI: solo il 4% lo ha superato

Un nuovo test psicologico sta mettendo a dura prova tutti: scopri se sei un plusdotato e se appartieni al 2% del mondo.

Il quoziente intellettivo, o QI, è una misura che cerca di quantificare le nostre capacità cognitive, quelle abilità mentali che usiamo ogni giorno per ragionare, risolvere problemi e capire il mondo che ci circonda. Non c’è bisogno di essere Einstein per avere un buon QI, ma molti di noi si sono chiesti dove si posizionano nella scala del QI.

Se il QI è di 70-89, si è sotto la media. Qui troviamo chi potrebbe avere difficoltà in alcune aree cognitive e richiede più tempo per apprendere o affrontare situazioni complesse. Tuttavia, una vita soddisfacente e di successo non è affatto fuori portata.

Se è di 90-109, si è nella media. La maggior parte delle persone si trova in questa fascia. La “normalità” a livello di QI significa saper gestire la quotidianità, apprendere in modo efficace e risolvere problemi di routine senza grandi difficoltà. Tra 110 e 119, invece, è superiore alla media. Qui iniziano i primi tratti di un’intelligenza spiccata.

Plusdotati: come capire se lo si è

Tra i 120 e 129 di QI si rientra tra i dotati, i quali tendenzialmente eccellono in qualche area specifica, come nella logica o nell’analisi. Infine, ci sono i plusdotati (130-144 di QI), di cui fa parte una percentuale ridotta della popolazione. Al di là di questa soglia, ci sono poi i geni (145 e oltre).

Ma come si misura esattamente il QI? Ecco che entrano in scena i test psicologici, strumenti studiati per valutare con precisione le capacità cognitive di un individuo. Tra i più noti c’è il WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), pensato per gli adulti e il WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), usato per i bambini. Ma non è tutto.

Il test delle arance

Esiste un test, ormai chiamato “Test delle arance”, che prevede la somministrazione di una serie di domande a cui bisogna rispondere in un tempo limitato che va da 15 a 40 secondi, a seconda della domanda posta. Per ogni domanda, vi è indicata una soglia minima di QI utile per risolvere i problemi in questione. Superati tutti i quesiti correttamente, soprattutto quello delle arance, potrai sapere se sei plusdotato o meno.

Le tre domande cardine del test di Marco Ripà sono le seguenti:

Se hai 10 euro e ne spendi la metà per fare colazione, più 1 euro per le caramelle, quanto ti resta? Hai 15 secondi.

Se hai una fune di 9 metri e ogni giorno ne tagli 1 metro, dopo quanti giorni non hai più la fune? Hai 20 secondi.

Se sottrai 2 arance da una busta di 11, quante ne possiedi? Hai 15 secondi per rispondere.

Le soluzioni sono semplici: per la prima, la risposta è 4 euro; la seconda 8 giorni; la terza 2, perché si tratta delle arance che tu stesso hai sottratto alla cesta. E tu, proverai a sottoporre questo test ai tuoi amici?