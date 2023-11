L’inverosimile trasformazione di Ambra Angiolini: il prima e dopo che non ti aspetteresti mai

Ambra Angiolini, l’artista romana ha ceduto sì o no al ritocchino estetico? Il prima e il dopo che non ti aspetti.

Ne è passato davvero tanto di tempo quando poco più che una bambina e ancora minorenne, visto che aveva solo 16 anni, si è fatta conoscere ad ampio raggio sia degli addetti ai lavori sia dal grande pubblico la divina Ambra. Allora portava i capelli super ricci e la sua parlantina era già bella sciolta anche se chiaramente non possedeva ancora la classe della quale fa ampio sfoggio ora.

A Non è la Rai era costantemente monitorata da Gianni Boncompagni che è stato indubbiamente il suo pigmalione e che le parlava tramite l’auricolare. Lei ballava, cantava e presentava disinvolta. Successivamente ha capito che la musica non fosse la strada da percorrere a spron battuto a livello professionale, nonostante i grandi successi ottenuti pure in quel settore.

Non è mai per davvero uscita dalla TV e si è avvicinata alla Radio. Ha studiato seriamente sia recitazione che dizione ed è diventata una bravissima attrice, nonché super richiesta, sia per il Grande che Piccolo Schermo. Ha debuttato pure come scrittrice e da anni la vediamo impegnata nel ruolo di giudice a X- Factor Italia.

Ambra Angiolini e la verità sui ritocchini estetici

Inoltre è anche super gettonata come modella e testimonial per svariati marchi e numerose realtà. Tra l’altro ora si sta beando anche del recente debutto della figlia Iolanda nelle vesti di scrittrice. La ragazzina, che è maggiorenne, ha anche mostrato interessanti doti di cantante. E ha già debuttato sul palco insieme al suo papà. Stiamo parlando dello strepitoso Francesco Renga.

Suo fratello, il bel Leonardo, pare non essere interessato, almeno per ora, al vasto mondo dello Spettacolo. Tornado ad Ambra, l’artista romana, che oggi è felice insieme al collega Andrea Bosca con il quale non si nasconde più, secondo molti avrebbe subito anche lei il fascino del ritocchino estetico. Come stanno davvero le cose e il prima e il dopo.

Il prima e il dopo

In realtà non lo ha fatto in maniera eccessiva. Avrebbe semplicemente detto di sì al cosiddetto laser refrattivo che permette di correggere, udite udite, la bellezza del 90% dei segni che abbiamo sul viso che attestano inevitabilmente il trascorrere del tempo. E ciò riguarda soprattutto le rughe che appaiono sotto gli occhi.

Si tratta di un trattamento alquanto costoso ma che in ogni caso non trasforma affatto il viso di una persona. Semplicemente dona al suo volto un aspetto più fresco, levigato e giovanile. Per il resto Ambra si affida a una dieta sana, varia e controllata e a una continua idratazione oltre che a tantissimo sport che pratica pure giornalmente, quando ovviamente i suoi tanti impegni professionali lo consentono.