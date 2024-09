LIDL mette al tappeto la concorrenza | Friggitrice ad aria da 10l a metà prezzo: promo valida solo in questi giorni

Lidl, nuovo punto a favore per la catena tedesca. Friggitrice ad aria in vendita a prezzo strepitoso. È in promo.

Non c’è alcun dubbio che con la durissima e pressante crisi, sia sociale che economica, che vige tutt’ora nel nostro Paese, dobbiamo puntare al risparmio dove e quando si può. Ovvio che sia meglio effettuarlo in modo vincente e convincente, oltre che intelligente. Con un po’ di pratica e di buon senso, dobbiamo vivere comunque una vita dignitosa.

Bisogna inoltre saper assaporare i piccoli piaceri che la vita ci sa donare ogni giorno. Tuttavia, andare a fare la spesa al supermercato è un’azione che non possiamo evitare di compiere almeno una volta a settimana, e ciò incide tantissimo sul bilancio familiare, soprattutto se viviamo in una famiglia numerosa, con figli a carico.

In ogni caso, fare una buona spesa, portando a casa tutto ciò che serve e che abbiamo appuntato nella lista, è fattibile, soprattutto se optiamo per fare acquisti ai discount. Lidl è un vero e proprio leader del settore, sebbene nei suoi store possiamo pure trovare prodotti di marche note. Gli sconti e le offerte non mancano mai e troviamo svariati volantini in formato sia cartaceo che digitale.

Lidl, qui compri a un prezzo stracciato una strepitosa friggitrice ad aria

Nell’ultimo fa ora sfoggio di sé un elettrodomestico che sta prendendo sempre più piede nelle nostre cucine. Parliamo delle friggitrice ad aria, che anche grazie al sostegno di food blogger sta conquistando tanti italiani, compresi quelli più scettici. In particolare la mitica Benedetta Rossi ha dato alle stampe un ricettario, dedicato espressamente ad essa.

Ci ha dimostrato che con lei possiamo cucinare tantissime pietanze, che spaziano dall’antipasto al dolce. Molti l’hanno acquistata approfittando dei saldi estivi, visto che anche i prodotti casalinghi possono esser scontati, mentre altri sperano di riceverla per Natale o in occasione di altre ricorrenze. Fatto sta che ora la potranno comperare senza problemi, facendo un salto da Lidl.

Le sue incredibili caratteristiche

Qui la trovano scontatissima, al prezzo di 129€. Parliamo di una friggitrice ad aria calda 9 in 1. Con essa possiamo friggere, grigliare, arrostire, cuocere al forno, gratinare, tostare e riscaldare. È dotata di display easy touch e dalla bellezza di ben 9 programmi preimpostati. La regolazione della temperatura va da 40 a 200°. La sua potenza è pari a 1800 Watt.

La capacità del suo vano interno è di 10 litri, mentre la sua finestra è molto ampia. Dentro la confezione troveremo anche tre teglie per essiccazione e cuocere al forno, la piastra continua, lo spiedo per il pollo arrosto, il cestello rotondo girevole, nonché un set per il kebab, un manico e un ricettario con la presenza di 20 ricette. La troviamo in promozione dal 2 all’8 settembre 2024.