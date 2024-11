LIDL fa i regali a tutti i clienti | Questa volta il dono è bello grosso: una BMW da paura, il concorso è GRATIS

Lidl ha superato se stessa dando ai clienti la possibilità di portare a casa uno dei regali più belli in assoluto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La maggior parte degli italiani sostiene che i punti vendita di Lidl, catena europea di supermercati di origine tedesca, siano quelli più frequentati in assoluto non solo in Italia, ma anche all’estero. Tutto ha avuto inizio ad opera di Joseph Schwartz nel 1932, ma solo con l’intervento del figlio nel 1977 furono aperti 33 negozi.

Nel 2022 ha realizzato un fatturato di 114,8 miliardi di euro, un risultato Chi ha fatto fare i salti di gioia a tutti coloro che collaborano con Lidl. Il merito è senza dubbio del personale che mette al primo posto le esigenze dei clienti e anche dei prodotti alimentari che si trovano sugli scaffali.

Non a caso la qualità ha sempre un occhio di riguardo come del resto il prezzo tale da risultare accessibili a tutti. Infatti ogni giorno i clienti tornano a casa soddisfatti dopo aver riempito fino all’orlo il carrello della spesa.

In queste ore gli alti vertici hanno superato le aspettative di tutti proponendo un concorso divulgato anche attraverso il web. Ciò che è stato messo in palio lascerà tutti a bocca aperta.

Lidl si supera proponendo un premio da favola

Secondo quanto riportato sul sito scontomaggio.it pare che ci sia in atto un concorso, noto come concorso “Lidl Deluxe Natale 2024”, che dà la possibilità di vincere dei buoni e un super premio finale.

Si tratta di un qualcosa che rappresenta il sogno di tantissimi italiani. A tal proposito sarebbe opportuno partecipare con la speranza di essere baciati dalla fortuna. Andiamo a scoprire cosa si può vincere.

Un sogno che potrebbe realizzarsi solo da LIDL

Il concorso a premi è stato suddiviso in periodi e in questi periodi ci sarà l’estrazione di 20 buoni da 100 euro ogni giorno e 20 buoni da 500 euro ogni settimana. Il calendario è presente sul sito menzionato. Il primo giorno è stato il 28 ottobre e l’ultimo è il 22 dicembre, quindi pochi giorni prima di Natale. Per partecipare bisogna acquistare 5 euro di prodotto Deluxe e passare la Lidl Plus in cassa.

Ma ciò che potrebbe davvero stravolgere la tua vita non è questo, bensì altro. Con questi buoni avrai la possibilità di partecipare all’estrazione finale per portare a casa una BMW iX1 eDrive 20. Appartenente alla famiglia veicolo suv/crossover, il prezzo in Germania ammonta a 47.900 euro! Anno di produzione 2023, design eccellente con velocità massima di 170 km/h. In poche parole è il sogno degli amanti delle quattro ruote. Potresti essere più fortunato, quindi affrettati!