LIDL è l’ELFO di Babbo Natale, non ci sono dubbi | Le offerte della settimana sono FOLLI: ti bastano 10€ e arredi casa in stile Lapponia

LIDL, la catena di supermercati discount è come il tuo amato elfo di Babbo Natale. Con 1o euro riempi il cestino di ninnoli natalizi.

Ci siamo quasi. Eh sì la magia del Natale, che fa tornare anche gli adulti bambini per un certo periodo, ci sta pian piano avvolgendo e conquistando. E così anche coloro che cercando di fare i duri, indossando perlopiù una maschera, tanto cara al mitico Luigi Pirandello, troveranno il coraggio di toglierla.

Di certo il fatto di trovare già disponibili in molti negozi alcuni prodotti squisitamente natalizi rappresenta per tantissime persone una sorta di dolcissima coccola sia per il cuore che per l’anima. E c’è già chi sta già facendo qualche mirato acquisto in tale direzione. Magari ha cambiato casa e ha bisogno di addobbi diversi rispetto a quelli usati negli scorsi anni o, forse, ha solo voglia di novità.

Fatto sta che con la crisi pazzesca che perversa ovunque non dobbiamo farci prendere eccessivamente la mano a fare compere in questo ambito se non vogliamo, a strettissimo giro, trovarci ancora una volta con il portafoglio vuoto e il conto corrente che piange e chiede giustizia. Inoltre sarebbe opportuno, prima di mettere mano ai nostri soldini, verificare che cosa abbiamo a disposizione in cantina o in solaio.

Da LIDL è già Natale

Difatti sovente per pigrizia, esattamente come accade con i nostri vestiti nell’armadio, tendiamo a comperare qualcosa di nuovo senza però in primis verificare se quella cosa o quel capo lo abbiamo già. In ogni caso se vogliamo comunque fare qualche piccolo acquisto in tal senso, anche per far contenti i nostri bambini, possiamo fare un salto dalla LIDL.

Qui, possiamo ben dire, che, con larghissimo anticipo, è già Natale. Difatti a partire da questa settimana è possibile trovare, tra l’altro a prezzi decisamente molto vantaggiosi, prodotti, non solo alimentari, che ci faranno in qualche maniera già pregustare nelle nostre case il sapore delle festività natalizie. Il nuovo volantino, in vigore ancora per pochissimi giorni, ce lo mostra molto chiaramente.

Con 10 euro riempi il carrello di squisitezze

Diciamo che al di là di splendidi ninnoli come deliziosi accessori per completare il nostro albero di Natale, possiamo trovare della linea Deluxe salumi e formaggi degni di nota che non sfigureranno di certo nei classici taglieri che possono pure risolvere il classico problema di un pasto. Impossibile poi non annoverare il grande assortimento di salse e sughi vari. E qui i costi non superano mai i 3 euro.

Pasta fresca con tanto di ravioli con contorno accattivante anche di pesce, pizze e focacce gourmet da tagliare a fette e da guastarsi con i propri cari durante gli aperitivi casalinghi, nonché tanti dolci, compresi quelli tipicamente natalizi, tra cui troneggiano il pandoro e il panettone sia classici che con farce spettacolari. E il tutto lo trovate a prezzi piccolissimi che non superano i 6 euro.