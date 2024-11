LIDL ama il SUSHI | Solo in questi giorni trovi un ALL YOU CAN EAT a prezzi modici: le scorte non sono numerose

Sushi, da Lidl lo acchiappi a prezzi pazzeschi. Una sorta di All You Can Eat ma solo in determinati giorni.

Voglia di sushi stasera per te e per i tuoi amici? Allora, appena esci dall’ufficio dirigiti allo store della Lidl più vicino. Dovrai fare incetta, oltre che di bibite, di tanto buon sushi. L’occasione è ghiotta, potendo accaparrarti tutto quello che ti serve. E lo sarà ancora di più in vista dei numerosi pranzi e cenette natalizie.

Infatti, in nome di esse, spenderai di più per la spesa, oltre che per qualsiasi altro cadeau. Tu, oltre a fare acquisti da Lidl, dovrai anche pensare a fare la tavola. Magari potrai anche acquistare lì qualche ninnolo, per giocare in anticipo in tale direzione. Il fatto è che devi darti una mossa se vuoi comperare buon sushi, perché sta andando a ruba. Non per nulla i carrelli ne sono pieni.

Piace molto a tutti, anche ai bambini. Basti pensare quando, anche solo la domenica a pranzo, i ristoranti di sushi siano affollati da famiglie, grazie pure alla formula All You Can Eat, che adesso puoi attuare anche nella tua dimora, con in sottofondo della buona musica o una serie Netflix che piace a tutti quanti.

Sushi da Lidl, qui ne fai incetta a due spicci

Altro punto punto a favore è il fatto che da Lidl puoi trovare una vastità di cibo asiatico pazzesca, anche confezionata in porzioni monodose, o per poche persone. Dunque potresti anche proporre ai tuoi ospiti piccoli assaggi, soprattutto se molti cibi non hanno ancora avuto il piacere di assaggiarli.

Troverai pietanze da scaldare nel microonde o in padella e numerose salse asiatiche, gustose e, in certi casi, piccantelle. Tantissimi prodotti li troverai nel reparto frigo, mentre altri nelle varie scansie. Insomma, prenditi del tempo per fare un bel giro da Lidl, armato del catalogo cartaceo o digitale. Vai già ora o in giornata, se non vuoi tornare a casa a mani vuote.

Affrettati perché non durerà in eterno

Infatti, come ci ricorda su Instagram @pepper.sconti, è tornata, dopo il grande successo passato, la mitica settimana asiatica da Lidl. Quindi non troveremo solo sushi a iosa a prezzi scontatissimi, ma molto altro cibo di questa tradizione culinaria asiatica, che tanto piace anche in questo Paese. Spazio anche a ramen e altri tipi di zuppe.

Stesso discorso anche per i Xiao Long Pao o al pulled chicken tanto solo per citare alcune squisitezze. E per i più golosi presentissimi a 3,99€ i mitici mochi. In poche parole, visto che ravioli e minestre costano dai 2 ai 3 euro a confezione al massimo, potrete, con una ventina di euro, realizzare una cena degna di nota per voi e per i vostri amici, facendo felici non solo loro, ma anche il vostro portafoglio.