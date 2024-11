Lidl abbraccia il BLACK FRIDAY e svende tutto | Solo per 3 giorni trovi regali perfetti per Natale: nonni e cugini li sistemi con soli 5€

In vista del Natale non puoi non recarti da Lidl perché troverai delle offerte pazzesche. Altro che Black Friday!

Il Natale ormai è quasi alle porte e c’è già qualcuno che approfitta di un momento libero per andare alla ricerca dei regali migliori da mettere sotto l’albero. C’è chi preferisce anticiparsi e chi posticipa perché magari è preso da altre cose.

Fatto sta che a breve sarà possibile fare degli acquisti eccezionali con l’avvento del Black Friday, l’evento più atteso soprattutto da chi ama stare al passo con i tempi in termini di tecnologia. Le grandi aziende decidono in quei giorni di proporre dei prezzi che fanno gola a chiunque e a tal proposito non poteva venir meno Lidl.

Lidl è una catena europea di supermercati di origine tedesca e opera soprattutto nel discount. Attualmente sono stati individuati 12.000 supermercati e probabilmente il numero aumenterà, dato che riscuote ogni giorno un grande successo. Basta pensare che nel 2022 ha incassato un fatturato di 114,8 miliardi di euro.

Si occupa soprattutto di prodotti alimentari e bevande per poi passare agli articoli per rigenerare, i prodotti per la casa e piccoli elettrodomestici. Adesso, a pochi giorni dalla festa più attesa dell’anno, Lidl ha voluto fare un piccolo dono per coloro che si recano assiduamente nei suoi discount.

Grandi offerte puoi trovare da Lidl

Grazie ai volantini cartacei e pubblicati on-line i clienti di Lidl scoprono sempre l’offerta del momento. Per fortuna anche gli influencer danno loro contributo con foto e video.

Un video è stato pubblicato sul profilo Instagram @sorridiincucinaconmanu di Manuela Piccioni. “Mamma di quattro figli, passione per la cucina, tante risate insieme, consigli prodotti, tips per le pulizie e YouTube”, una descrizione a cui non occorre aggiungere altro. Ha voluto condividere una giornata trascorsa da Lidl.

Prodotti imperdibili in vista del Natale

“Questa settimana tante offerte di Natale! Prodotti economici e super efficienti”, ecco cosa si può leggere nella didascalia del post pubblicato qualche ora fa. Nel giro di poco tempo ha ottenuto tantissimi like, chiaro segno che il contenuto è piaciuto. In pratica l’influencer ha mostrato ai follower le offerte che si possono trovare tra gli scaffali di Lidl in vista del Natale.

“Albero di Natale 210 cm al prezzo di 49 euro, le decorazioni di Natale Livarno Home costano 2,50 euro, lo stampo per dolci in silicone a 2,50 euro, i vassoi tipici del Natale a 2 euro, il portaspezie girevole a meno di 10 euro, il tagliere di legno a 3,99 euro, i panni microfibra a meno di 3 euro”. Adesso non resta da fare che riempire il carrello della spesa.