“L’ho attaccata al muro”: litigio furioso tra le ex veline di Striscia la notizia | Perso completamente il controllo

Durante un’intervista una delle veline di Striscia la notizia ha parlato di un litigio con la sua collega di turno. Andiamo a scoprire chi sono state e protagoniste di questa vicenda avvenuta dietro le telecamere nel programma di Antonio Ricci.

Striscia la notizia è il programma televisivo di Antonio Ricci e in chiave satirica affronta varie tematiche sociali, gli attualità politiche e tante altre ancora. La prima puntata è andata in onda il 16 dicembre 1988 su Italia 1, ma l’anno successivo è stato trasmesso su canale 5.

Tanti sono stati i conduttori che si sono alternati nella conduzione. Lo stesso discorso riguarda anche le veline. All’inizio erano ragazze che dovevano portare dei fogli ai conduttori durante il programma. Sono dopo due edizioni sono diventate ballerine e ricordavano molto quelle di Drive In.

Già all’epoca fu deciso che dovevano essere giovani, una mora e una bionda, con una fisicità non molto prorompenti e un abbigliamento meno scollato. Solo per poco tempo ci sono stati due piedini maschi a torso nudo, Elia Fongaro e Pierpaolo Pretelli.

Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva, Elisabetta Canalis Maddalena Corvaglia, Melissa Satta…La lista è infinita, ma di recente una delle prime veline ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero e ha raccontato un retroscena non molto piacevole con una collega. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Le veline di Striscia la notizia ai ferri corti

La velina in questione è Alessia Merz. Ha avuto questo ruolo per la stagione 1995-1996 e il successo è stato tale da permetterle di lavorare ancora nel mondo dello spettacolo dopo quest’esperienza la televisiva. Chi era la sua collega in quel periodo? Ecco degli indizi.

È nata il 14 agosto 1972 a Roma, è stata sposata con l’imprenditore Matteo De Stefani dal 2002 al 2013 e ha partecipato a un edizione del Grande Fratello. Oltre a essere uno showgirl e anche una conduttrice televisiva scoperta anche lei da Gianni Boncompagni. Lei è Cristina Quaranta.

“Fingete di andare d’accordo”

“I primi tempi non ci sopportavamo, eravamo come il diavolo e l’acquasanta. Cristina ha un carattere che non conta nemmeno fino a uno ed esplode, Poi però diventava la persona più carina al mondo. Io, invece, conto fino a 100, ma a 101 se vuota. Mi provocava. ‘Sei troppo moscia, reagisci’. Cambiava di proposito la coreografia per farmi sbagliare”.

Poi ha proseguito nel discorso riferendo che quando fu fatta la prima intervista è stato detto a entrambe di fingere di andare d’accordo. Un giorno poi tra le due tutto è cambiato: “Persi la pazienza e la attaccai al muro anche io. ‘Allora vedi che se vuoi il carattere ce l’hai’. Diventammo amiche per la pelle”. Per fortuna inizio subito una bella collaborazione.