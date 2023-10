“L’hanno obbligata, povera”: allarme rosso al Grande Fratello | Gli autori non sono riusciti a censurare

Grande Fratello, nuova pegola per il padre di tutti i reality. Inquilina “obbligata”. Si è sentito tutto quanto.

Il padre di tutti i reality è entrato ormai nel suo vivo. I concorrenti, che sono sia volti noti sia sconosciuti, hanno iniziato a tirare fuori le unghie. Si sono formati i classici gruppetti e pare che più che mai nel mirino ci sia, oltre a Beatrice Luzzi, pure Grecia Colmenares. Le due attrici sono però amatissime dai telespettatori che le salva sempre al televoto.

E quando contro di loro sono messi inquilini poco conosciuti sono loro a farne le spese. Lo sa bene Lorenzo, che nella vita esercita il mestiere di calzolaio, che per via di alcune sue frasi decisamente poco lusinghiere nei confronti della Luzzi, ha iniziato a risultare, come si legge sui Social, antipatico a molti fan del reality. E così, come è riandato in nomination, è dovuto uscire dalla Casa.

Sono anche nati i primi amori dei quali ci tengono costantemente informati, con la grande complicità di Alfonso Signorini, la mitica Fiordaliso e il simpaticissimo Ciro che sono diventati molto amici. Se fino a pochi giorni fa teneva banco il rapporto altalenante tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese, ora a rubare loro la scena sono la Luzzi e il bel Garibaldi.

“L’hanno obbligata”, allarme rosso al Grande Fratello

In pochi per la verità credono nel reale interesse per la donna, decisamente molto più grande di lui, del bidello calabrese che di fatto fin dall’inizio ha dimostrato di avere una cotta per Samira Lui. La showgirl, nonché ex star de L’ Eredità, non ha mai manifestato più che un sentimento di amicizia per lui, tanto più che è pure felicemente fidanzata.

A non credere a Giuseppe è lo stesso Varrese ma anche una bellissima concorrente bionda che sta facendo girare la testa a molti. In particolare pare che piaccia moltissimo al macellaio Paolo. Lei ne è rimasta lusingata ma anche sorpresa. Fatto sta che è proprio la ragazza che sarebbe stata ” obbligata” a fare qualcosa. La rivelazione in diretta e l’allarme rosso è scattato.

Anita spiffera tutto e sul Web scoppia il Caos

Stiamo parlando della bellissima Anita. L’inquilina nel parlare a ruota libera mentre correva sui tapis rouland ha svelato: ” Io sono stata chiamata, non ho fatto la richiesta perché io non c’ho bisogno di fare sto programma”. La sua frase non è stata censurata e i telespettatori più accorti l’hanno percepita immediatamente. E sul Web è scoppiato il Caos.

C’è chi poi ha detto che lei ” sia stata obbligata a parteciparvi” sostenendo il suo concetto con ironia. Altri ancora hanno sentenziato che pertanto se dovesse uscire dal gioco non ne sarà poi così tanto dispiaciuta mentre alcuni hanno sottolineato che la sua affermazione può ferire coloro che hanno affrontato tante code per fare anche solo un provino, senza poi essere richiamati.

