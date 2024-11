L’ha DENUNCIATA subito | Panico dopo l’ultima puntata del Grande Fratello: Signorini lo ha appreso dai giornali, squalifica nell’aria

È successo un qualcosa di inaspettato a uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La puntata andata in onda martedì 26 novembre è stata ricca di colpi di scena dall’inizio fino alla fine. È tornata un’ex concorrente di una delle precedenti edizioni per supportare l’amica Helena Prestes, ovvero Dayane Mello. L’ultima settimana non è stata facile da affrontare, dunque Alfonso Signorini ha voluto fare un regalo a Helena che non è ben vista dal gruppo.

Inoltre le coppie ufficiali sono state separate tra la casa e il tugurio. Per 3 minuti hanno avuto la possibilità di vedersi Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato mentre Luca Giglioli e Yulia Bruschi hanno dovuto ingoiare il rospo e andare avanti senza avere avuto la stessa occasione.

L’ultima coppia menzionata sta vivendo dei bei momenti senza stare inevitabilmente al centro dell’attenzione. Infatti il conduttore si è complimentato perché la conoscenza sta procedendo passo dopo passo nella quotidianità lontano da occhi indiscreti.

Il pubblico sta iniziando ad amare i due giovani perché genuini e palesemente innamorati, ma presto arriveranno delle brutte notizie. La faccenda riguarda direttamente uno dei due. Si tratta di Luca o Yulia? Andiamo subito a scoprirlo.

Brutte notizie per un volto amato del Grande Fratello

Molti ricorderanno senza dubbio la puntata in cui Yulia ha avuto un confronto con l’ex Simone Costa, il quale ha contattato il Grande Fratello per mettere in chiaro delle cose. D’altronde dopo aver visto la fidanzata lasciarsi andare tra le braccia di un altro non poteva fare altrimenti.

Il confronto è avvenuto con toni pacati e ciò non ha fatto altro che lanciare un messaggio positivo. Alfonso Signorini si è congratulato, anche perché l’uomo non ha esitato a difendere la giovane da una critica fatta da Beatrice Luzzi. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto un qualcosa di inaspettato e la notizia è stata riportata sul sito lanostratv.it.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yulia Naomi Bruschi (@yulibruschi)

Una dichiarazione del tutto inaspettata

In poche parole sull’ultimo numero del magazine Nuovo TV è stato riportato un comunicato in cui si dice che Simone Costa ha denunciato l’ormai ex fidanzata: “In esclusiva al Nuovo TV l’uomo mostra la cicatrice sul viso, segno della ferita che, a quanto sostiene, gli è stata procurata dalla gieffina poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello”.

Sembra che la denuncia sia stata fatta lo scorso 12 settembre e probabilmente la diretta interessata non ne sa nulla. A rincarare la dose ci ha pensato Biagio D’Anelli: “Pare che lei abbia spaccato un bicchiere di vetro in faccia al suo ex fidanzato”. Come si difenderà Yulia? Lo scopriremo prossimamente.