Lavastoviglie, non mettere MAI più questi utensili all’interno | Nessun rivenditore te lo ha mai detto: rischi di far saltare l’impianto elettrico

Attento, non mettere mai ciò nella lavastoviglie o combini un guaio. Le tre cose vietate.

È anche oggi che ci apprestiamo ad avviare la casa la cara lavastoviglie. Sì, definirla così non è un eufemismo, dato che consuma tantissima energia elettrice e pure acqua. Pertanto, come consigliano gli esperti, non dovremmo farla partire a gogo, se non a pieno carico, esattamente come la sorella lavatrice.

Alla stessa maniera però evita di esagerare sovraccaricandola. Infatti così facendo non otterrai un gran lavaggio e sarai costretto a rifarlo, sempre tramite essa oppure a mano. Altro errore da non compiere è quello di usare troppo detersivo e di non eliminare prima dalle stoviglie residui di cibo, possibilmente a mano. Infine, per ottenere un buon lavaggio, distanza sempre le stoviglie nell’elettrodomestico.

A proposito di esse, c’è qualche cosa che non dovresti mai lavare in lavastoviglie per la loro e perla tua salute. In tanti inizieranno a dire che si tratta di tutte quelle stoviglie di terracotta o di cioccio e non sbagliano di certo. Altri ancora parleranno della moka, ma anche loro avranno ragione in tal direzione.

Lavastoviglie, che cosa non lavarci mai

Tuttavia tutti noi sappiamo che questi sono oggetti che noi non dobbiamo mettere in lavastoviglie, così come bicchieri e calici di cristallo o decorati, che potrebbero rompersi o rovinarsi in mood molto grave. Tuttavia ci sono anche alcuni elementi che invece, praticamente tutti quanti, laviamo attraverso tale elettrodomestico senza renderci conto che così combiniamo tutte le volte un bel guaio.

Con ciò non intendiamo solo il fatto che si possano rovinare in modo molto grave e che dovremo a stretto giro comperarne di nuovo, ma che possono rimanere sulla superficie residui di cibo e di sapone, che non sono affatto il massimo per per la cottura di altre cibarie e per la salute. A darci consiglio su che cosa non mettere mai in lavastoviglie è il profilo Instagram @tuttoinordine.

Le tre cose killer se lavate qui

I primi sono gli utensili in silicone, dal momento che questo materiale trattiene tutto il sapone utilizzato per il lavaggio. Seconde sono le pentole antiaderenti, delle quali facciamo larghissimo uso ogni giorno in cucina. Difatti alla lunga, le alte temperature del lavaggio potrebbero rovinare la parte squisitamente aderente.

A quel punto, capite bene, sarebbero assolutamente inutilizzabili. Infine, fate attenzione a non lavare in questa maniera taglieri o utensili in legno. Questi materiale, che piace molto in cucina, specie se si è amanti di un ambiente rustico, assorbe moltissima acqua e sapone. Un mix micidiale per il nostro organismo. Insomma, da oggi sapete come comportarvi quando vi apprestate a caricare la lavastoviglie.