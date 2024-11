Lascio la scuola, me ne VADO | Ad Amici sta succedendo l’inverosimile: l’allievo prepara i bagagli, l’auto è già pronta

Ad Amici è successo un qualcosa di inaspettato! Un allievo amato dal pubblico ha deciso di andare via. Andiamo a scoprire chi è e perché ha preparato la valigia.

Amici è il programma televisivo di Maria De Filippi che permette ai giovani di rendere la propria passione un lavoro a tutti gli effetti. Infatti ballerini e cantanti ogni giorno studiano con dedizione nella scuola più seguita di canale 5 per realizzare il sogno di una vita.

Per farlo possono contare su maestri di canto e di ballo d’eccezione. Purtroppo avendo pensieri diversi sugli allievi è inevitabile che ci siano delle discussioni tra loro. Di solito Alessandra Celentano dà del filo da torcere ai suoi colleghi mentre Anna Pettinelli spesso si scontra con Rudy Zerbi.

Inevitabilmente la curiosità dei telespettatori aumenta proprio per capire come andranno a finire le cose. Di recente, per esempio, è accaduto un evento del tutto inaspettato.

Un allievo è andato contro un maestro e per questo motivo è stata presa una decisione che ha sconvolto l’intero gruppo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un allievo di Amici ha preparato le valigie

Al centro della questione c’è il cantante Diego Lazzari. Tutto a un inizio quando il ragazzo ha detto di non badare alle classifiche perché non fanno altro che alimentare una pressione che grava sulle sue spalle. Questo non gli permetterebbe di far emergere il suo lato artistico.

Subito dopo Rudy Zerbi ha voluto avere un contatto telefonico con il ragazzo, così c’è stata una discussione alquanto tesa. È addirittura intervenuta la produzione per porre fine a questa situazione sgradevole.

“Stanno facendo tutto loro…se vuoi andare via vai”

In poche parole Zerbi ha espresso la volontà di sostituire Diego dopo aver ascoltato dei brani proposti da ben tre aspiranti allievi. Il motivo? Il giovane non è riuscito a ottenere posizioni alte nelle classifiche di gradimento. Proprio per questo motivo avrebbe chiesto al maestro di avere più tempo per dimostrare a tutti di poter raggiungere dei buoni risultati. Zerbi non ne ha voluto sapere riferendo che non può ignorare la realtà dei fatti.

Diego si è lamentato del trattamento ricevuto per colpa dell’ipotetica sostituzione. A un certo punto è intervenuto un membro della produzione che ha spiegato nuovamente la posizione del maestro e la procedura da seguire per poter tornare a casa. Sul web in tanti hanno espresso un parere: “Ha manifestato la volontà di andarsene” dopo che praticamente l’hanno cacciato”, “Ma come si può sostituire uno come Diego?”. Questi sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere nel post in questione.