‘Lascia Temptation e vieni subito’, Filippo convocato dalla De Filippi | A settembre un nuovo compito per lui

Filippo Bisciglia convocato d’urgenza dalla De Filippi. Deve lasciare subito Temptation Island.

Si è appena conclusa da pochi giorni una nuova stagione trionfale del viaggio nei sentimenti. Ancora una volta le coppie nip hanno fatto breccia nei cuori palpitanti dei telespettatori. Quest’anno però, per constatare come siano andate le cose tra di loro a un mese dalla fine del reality, si è dovuto fare un salto metaforico su Witty.

Qui si possono trovare interviste esclusive anche ai tentatori e tanto altro materiale di nicchia. Filippo Biasciglia si è mostrato felicissimo di notare il grande affetto che il pubblico ha di nuovo dimostrato al programma. Non ha dunque mai smesso di ringraziarlo tramite video Social.

Fatto sta che ora il conduttore è stato immediatamente chiamato a rapporto da Maria De Filippi in persona. La regina indiscussa delle Reti Mediaset non ha alcune intenzione di aspettare. La chiamata è avvenuta immediata, un po’ come può accadere a Temptation Island, con i temutissimi falò di confronto.

Filippo Bisciglia richiamato da Maria De Filippi

La notizia è sconvolgente, anche perché si sa che a settembre prenderà il via una nuova e super attesa edizione del programma. Se lo scorso anno ciò era solo sussurrato e poi era arrivata la stessa conferma da Filippo sui Social, poi non se ne è fatto più nulla. Dunque il fatto che l’ex gieffino debba correre subito dalla vedova Costanzo, può essere visto, secondo alcuni, come la sua uscita di scena come conduttore.

A quanto pare, la faccenda è molto diversa, ma comunque molto delicata, tanto più che adesso la nuova stagione TV non è ancora iniziata e che è sostanzialmente dopo ferragosto e soprattutto verso la fine del mese vacanziero per antonomasia, si incomincerà a registrare e mettersi al lavoro. Ergo, che cosa ha combinato di tanto grave per far decidere a Queen Mary di convocarlo?

La realtà sulla convocazione di Bisciglia

In realtà lei è entusiasta del suo team lavorativo e della conduzione di Filippo, tanto che, secondo quanto ci racconta l’influencer Lorenzo Pugnaloni, Bisciglia sarà presentissimo alle prime puntate di Uomini e Donne, le cui registrazioni dovrebbero iniziare tra il 28 e 29 agosto.

In esse dovremo rivedere alcuni grandi protagonisti di Temptation Island 2024. Si mormora anche che alcuni di loro potrebbero pure salire sul trono, come già è in effetti successo in passato. Altri ancora potrebbero invece approdare alla corte di Alfonso Signorini per una nuova stagione del Grande Fratello. Nel frattempo si lavorerà a spron battuto anche per Temptation Island Winter.