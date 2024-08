L’aperitivo galleggiante è la nuova moda dell’estate | A pochi km da Roma trovi il posto perfetto: esperienza indimenticabile

In una splendida regione dell’Italia sta andando di moda “l’aperitivo galleggiante”. Ma in cosa consiste? Ecco un video che dà tutte le informazioni.

San Felice Circeo è un comune italiano di 10.145 abitanti nella provincia di Latina nel Lazio. Si trova a 100 km a sud di Roma ed è nota per le sue spiagge, calette e scogliere. Non si può non menzionare la spiaggetta del Prigioniero a cui si può accedere solo tramite mare. È nota per le acque cristalline e una grotta bellissima a due piani.

A seguire c’è La Rinascente, con acqua così trasparente da ricordare una piscina, e la spiaggia del Porto, con acqua pulita dal color Smeraldo. In questo caso si parla di spiaggia libera ed è un luogo perfetto per praticare lo snorkeling.

C’è anche il Carrubo, che si trova sul lungomare Domenico Maiolati dov’è l’acqua è ancora più trasparente, e la spiaggetta sotto Torre Paola con grossi banchi di posidonia spiaggiate.

In queste zone è possibile partecipare al cosiddetto “aperitivo galleggiante” con un particolare di cui non hai mai sentito parlare. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Un’esperienza unica a pochi passi dalla Capitale

Su Instagram sta circolando un video dal 10 giugno 2024 e sta letteralmente spopolando per il contenuto che è stato proposto agli utenti social. È stato condiviso sul profilo @love_isintheairport e propone un’esperienza più unica che rara. Probabilmente neanche tu riuscirai lontanamente immaginare in che cosa consiste.

In questo video si possono unire due hobby tipici del periodo estivo. Da un lato abbiamo gli aperitivi mentre dall’altro il sup. Per chi non lo sapesse, sup è l’acronimo di “stand up paddle” e indica un’attività che si svolge in acqua. Per i principianti c’è il sup cruising che si pratica su acque piatte mentre per chi non teme il vento è previsto il sup downwind. Fatto sta che si può usare sia stando in ginocchio che seduti. Sicuramente la curiosità ti spingerà a capire come si possono unire in un’unica esperienza l’aperitivo e il sup.

Tutte le informazioni sull’aperitivo galleggiante

Ci sono tre fasce orarie (alba, mattina e tramonto) per vivere quest’esperienza che ha un prezzo base di 45 euro a persona, ma con l’aggiunta dell’aperitivo aumenta di 4 euro. Ciò che non avresti mai immaginato è bere in compagnia in mare aperto! Per fare l’aperisup bisogna richiederlo in anticipo e possono partecipare chi ha un’età che va dai 14 anni in su.

L’attrezzatura è inclusa nel prezzo e sarà data una borsa impermeabile dove inserire gli oggetti personali. Inoltre ci sarà l’addetto alle fotografie, di nome Alessandro, che scatterà delle foto durante questa piacevole giornata in mare. Se sei interessato non esitare a chiedere ulteriori informazioni. Potresti ampliare la cerchia di amicizie e fare un qualcosa di nuovo allo stesso tempo.