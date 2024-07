La spiaggia più amata dai romani non è Ostia: a gran sorpresa vince una meta assurda | Zia Amelia va sempre ad agosto

No, non è Ostia la spiaggia più amata dagli italiani. L amia cara zia va sempre qui nel mese di agosto.

Ora che luglio sta pian piano iniziando a salutarci con la manina, ecco farsi sempre più vicino all’orizzonte agosto, considerato il mese vacanziero per antonomasia. Sono tante le fabbriche e le attività di vario genere che decidono di chiudere in quel periodo. Ferragosto poi, che si festeggia a metà mese, è una festa importantissima.

Per festeggiarlo come si deve si organizzano cene e pranzi, oltre che mega party anche nei locali più chic. Indubbiamente è meraviglioso, appena possibile trascorrerlo in spiaggia, in compagnia di amici, divertendosi tra un tuffo in mare, un assaggio di una fetta di anguria e un po’ di sana tintarella.

I romani indubbiamente amano farlo nelle tante spiagge vicine alla Capitale che fra di esse figura la mitica Ostia, ma anche Fregene possiede il suo insindacabile perché. Tuttavia per la classica magnata de pesce, si dirigono anche a Fiumicino. Fatto sta che fra le spiagge più amate e popolate, ce ne sono anche altre meno conosciute, ma non per questo meno degna di nota.

Non è Ostia la spiaggia più amata dai romani

In realtà gli abitanti del posto le conoscono e amano andarci anche nei giorni più ricchi di turismo. E parliamo dunque anche di quelli fine luglio e della prima metà di agosto dove la voglia di relax e di tanto divertimento, oltre che di staccare la spina dalla routine quotidiana, si fanno maggiormente sentire.

Fatto sta che sondaggi alla mano, pare che la spiaggia del cuore dei romani, specie quelli adulti, sia una ricca di fascino anche dal punto di vista storico. Tra l’altro, se deciderete di andare qui, potrete anche cogliere la palla al balzo per realizzare una meravigliosa gita coi vostri amici, nonché visitare il divino castello.

Ladispoli, tra mare e scavi archeologici

Stiamo parlando di Ladispoli, che in realtà è sempre stata ritenuta la meta balneare più apprezzata da sempre dai romani. E lo è anche per la presenza, decisamente ricca, del suo ecosistema. Parliamo in particolare dell‘oasi faunistica di Palo, che conta, pensate, sulla bellezza di 120 ettari di vegetazione.

Dunque qui potete godere anche di un po’ di fresco, oltre che bearvi gli occhi di infinita bellezza naturale. Gli amanti di storia antica potranno anche ammirare dal vivo gli scavi archeologici, risalenti al periodo etrusco e romano. Il citato castello è quello Odescalchi, sito nella frazione di Palo. Imperdibile è pure la visione della Torre Flavia, costruita nel 500, come torre di avvistamenti per le invasioni saracene.