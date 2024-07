La pasta più lunga d’Italia la mangi solo a Canale Monterano | È la sagra più amata dai romani: posti limitati in questo weekend

Sei curioso di gustarci la pasta più lunga del nostro Paese? Fai un salto a Canale Monterano e potrai farlo alla grande!

Indubbiamente la pasta è non solo uno dei più amati e sfruttati all’interno della nostra celebre cucina italiana ma pure il simbolo stesso del nostro Paese. Non per nulla non manca mai all’interno delle nostre dispense. Adesso che siamo entrati nel cuore palpitante della stagione estiva siamo più propensi a puntare agli spaghetti.

Unici sono con il condimento aglio, olio e peperoncino che è, non solo molto sfizioso, ma anche particolarmente economico. Diciamo che è pure l’ideale per una cena in compagnia oltre che per la classica spaghettata notturna. Speciali sono pure al pesto, soprattutto se realizzato in casa, con le nostre mani.

E poi s0no divini al limone o ancora al tonno, magari con l’aggiunta nel primo caso dei capperi e del secondo di olive. Tuttavia, soprattutto in previsione di una gita al lago o al mare, adoriamo preparare l’insalata di pasta per la quale optiamo altri formati, come le pennette e le farfalle.

Vai a Canale Monterano se vuoi gustare la pasta più lunga italiana

In poche parole puntiamo maggiormente sulla cosiddetta pasta corta. Fatto sta che essa è fantastica in tutte le sue grandezze e lunghezze, soprattutto in base al condimento che vogliamo abbinarci e ai nostri gusti. Ora però che la voglia di relax e di sano divertimento si sta impadronendo sempre di più è meraviglioso pure frequentare le sagre e andare a scoprire i piatti tipici del luogo.

Se ora come ora vi trovate non distanti da Roma ma comunque nella Regione Lazio anche per qualche giorno di vacanza, vi consigliamo caldamente, è proprio il caso di dirlo, di fare un salto a Canale Monterano. Qui, udite udite, potrete gustarvi a quattro palmenti un bel piatto della pasta più lunga d’Italia.

La Sagra che ti prenderà per la gola per soli tre giorni

Per poterlo fare a pieno polmoni, magari insieme ai vostri cari e amici, amanti pure loro, come voi, della buona tavola dovete recarvi alla Sagra de li lombrichelli dell’antica Contrada Stigliano. Avrà luogo esattamente in Via Monterano dal 26 al 28 luglio 2024, come ci fa sapere Roma Today.

I lombrichelli altro non sono che, per l’appunto, una pasta molto ma molto lunga, composta da acqua e farina, tipica dell’Alto Lazio. Potremo gustarceli all’amatriciana, al tartufo, al cacio e pepe e persino alle cozze. Non mancheranno poi tante altre bontà da assaporare mentre si assiste a qualche esibizione canora e musicale.