La pasta alla Gricia più buona di Roma la mangi solo in questi posti | Prendi carta e penna e prenota

Nella capitale italiana puoi gustare la pasta alla Gricia più buona in assoluto in questi luoghi. Provare per credere!

La capitale italiana ha tanto da offrire da un punto di vista culturale. Basta menzionare l’Anfiteatro Flavio, l’edificio dell’Antica Roma situato nel Rione Pigna nel centro storico noto come il Colosseo. Fu nel 71 d.C. durante il periodo dell’imperatore Vespasiano della Dinastia dei Flavi e da allora tante persone, provenienti da ogni angolo del mondo, vanno a visitarlo.

Da non dimenticare il Pantheon, la Fontana di Trevi, i Musei Vaticani, i Fori, la Basilicata di San Pietro, il Campidoglio, Villa Borghese e Galleria Borghese, i quartieri archeologici e tanto altro ancora. Anche per gli amanti dei piaceri della tavola può essere la meta preferita, per ciò che il menù dei ristoranti offre.

Tra le varie prelibatezze si possono menzionare l’abbacchio alla scottadito, pasta alla carbonara, pasta alla Gricia, tonnarelli cacio e pepe, amatriciana, coda alla vaccinara, carciofi alla romana, cicoria ripassata, trapizzino, maritozzo e crostata di visciole. La lista è immensa, la scelta varia in base alle proprie papille gustative.

Sicuramente uno di quelli più richiesti è sicuramente la pasta alla gricia. Non tutti sanno che a volte è chiamata amatriciana bianca ed è preparata con pecorino romano, pepe nero e guanciale. Se anche tu hai intenzione di gustare questo piatto più unico che raro puoi recarti In uno di questi ristoranti.

Ecco dove mangiare la miglior pasta alla Gricia

Probabilmente il nome del piatto deriva dal termine romanesco “gricio”. I grici erano venditori di alimenti commestibili e presero questo nome, dato che alcuni erano originali della Valtellina che all’epoca era nelle mani del cantone svizzero dei Grigioni. Altri, invece, sostengono che sia stato inventato nella frazione di Grisciano vicino ad Amatrice. A prescindere da tutto ciò che conta è soddisfare chi a modo di gustare questa prelibatezza.

Se decidi di trascorrere delle giornate nella capitale europea e vuoi mangiare la pasta alla Gricia non puoi non recarti nel Ristorante Evangelista. Situato in Via delle Zoccolette, 11/A, 00186 Roma, propone piatti di cucina tradizionale romana e abruzzese. Gli ingredienti sono ben selezionati ed è aperto solo per cena. A seguire eccone altri.

Osteria Isidoro al Colosseo e Taverna Cestia

Con oltre 60 anni di attività alle spalle c’è anche l’Osteria Isidoro al Colosseo in Via di San Giovanni in Laterano, 59/A, 00184 Roma. Ha tavoli all’aperto e serve anche piatti vegani con un personale gentile e disponibile. I prezzi sono accessibili a tutti e l’ambiente risulta essere confortevole e accogliente.

Non manca all’appello Taverna Cestia nel Viale della Piramide Cestia, 71,00153 Roma. Situato in zona Piramide, anche in questo caso si servono piatti vegani. Nel menù ci sono anche piatti con pesce fresco e pizze di ogni tipo. Ovviamente il cavallo di battaglia è proprio la pasta alla Gricia.