La invocano come la TORTA dei 5 MINUTI | Nonna Silvi ha dettato la ricetta alla mamma: è il dolce perfetto per la domenica

Vuoi deliziare il palato di chi non può fare a meno di dolci? Allora devi assolutamente prendere in considerazione questa ricetta. Andiamo a scoprire gli ingredienti e il procedimento.

Quando si prepara una torta dietro ci possono essere svariati motivi, ma in linea massima si festeggia sempre qualcosa. Un compleanno, una laurea, un matrimonio, un onomastico, una piacevole giornata in compagnia dei propri familiari…Insomma ogni occasione è quella giusta per deliziare il palato.

Tante sono le ricette che si possono trovare sul web. Tuttavia si fa sempre una ricerca mirata in base al tipo di preparazione, alla temperatura di servizio, al metodo di produzione, alla forma dello stampo e agli ingredienti utilizzati.

Non tutti sanno che il termine deriva da uno latino e sta a significare “rotondo”. La più antica ricetta è la torta alla parmigiana che si può leggere in un ricettario del XIII secolo di un’auto Liber De Coquina.

Attualmente si trovano tante torte, in quanto sta andando di moda la cosiddetta arte del cake design. Si tratta di decorare le torte in modo estruso con le più differenti tecniche. Eppure c’è sempre qualcuno che preferisce quelli semplici fatti in casa.

Una vera delizia per il palato: torta fatta in casa in pochi minuti

Chi si diletta ai fornelli naviga spesso sul web per andare alla ricerca della ricetta che può fare al caso proprio in un determinato momento. A tal proposito c’è una simpatica “influencer” che ha messo a disposizione la sua arte culinaria.

Su Tik Tok è stato pubblicato un video mesi fa e ha ottenuto tantissimi visualizzazioni perché il contenuto è piaciuto, dal momento che una dolce signora spiega i follower una ricetta che tutte le nonne prendono in considerazione per rallegrare i propri nipotini.

Proviamo a fare la torta soffice

“Oggi proviamo a fare la torta soffice in 5 minuti…Mettiamo 200 g di farina e 200 g di zucchero insieme. Diamo una mescolatina e aggiungiamo 10 g di lievito per dolci, 2 uova, 100 ml di latte e 60 ml di olio di semi e una scorzettina di arancia che gli fa sempre bene e ora mescoliamo tutto…Una volta ottenuta la consistenza voluta, si mette in uno stampo coi bordi piuttosto alto di una ventina di centimetri. La mettiamo nel forno a 180° per 40 minuti”.

Alla fine bisogna prendere lo zucchero a velo per un risultato è gustoso! Con semplici ingredienti e pochi passaggi si ottiene in pochissimo tempo un una torta soffice. Tanti sono i commenti positivi che si possono leggere, chiaro segno che la ricetta è piaciuta. Per oggi è fantastica e ricette Basta seguire la pagina di Tik Tok @nonnasilviofficial.