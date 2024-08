‘La Grecia è a Roma’: calmi, non è un ‘fallo’ | Solo nella Capitale puoi trovare un angolo pazzesco: qui regnano Moussaka e Pita

Non ci crederai, ma c’è un angolo greco nel cuore della capitale italiana. Se ami provare piatti diversi da quelli della tua cucina allora devi recarti in questo posto.

La Grecia è una delle principali destinazioni turistiche e destinazioni d’Europa fin dall’antichità non solo per il suo patrimonio artistico-culturale, ma anche per le sue bellezze paesaggistiche. Non a caso alcune aree fanno parte del patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

È uno stato dell’Europa meridionale, comprendente la parte inferiore della Penisola Balcanica, gli arcipelaghi delle Ionie e dell’Egeo e l’isola di Creta. Mete turistiche di molto richieste sono Santorini, Rodi, Skiathos, Creta, Zante e Mykonos.

Non c’è da stupirsi se quest’anno in tanti hanno deciso di trascorrere lì qualche settimana. Purtroppo non tutti hanno avuto la possibilità di prenotare una vacanza, però sicuramente si saranno trovate delle alternative.

Ma coloro che amano soprattutto provare i piaceri della tavola di altre culture potranno essere accontentati senza dover prendere un aereo. A Roma c’è un posto che fa al caso loro.

La cucina greca a pochi passi dal centro di Roma

Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram @pranzoceneroma (e anche su @flavia_del prete) il 13 luglio 2024 ottenendo più di 3.000 like. Il contenuto risulta essere interessante soprattutto per coloro che amano la cucina greca, ma non hanno bisogno di andare al di fuori della capitale italiana.

Nella didascalia del post ci sono tutte le informazioni utili con i rispettivi prezzi: olive greche da Kalamata a 4 euro, il misto fritti a 12,90 euro, il moussaka a 11,90 euro, la pita a 7,90 euro, le salse hanno un prezzo che oscilla tra i 3,90 e i 4,90 euro e il baklava a 6 euro. Il ristorante si trova a via Giacinto de Vecchi Pieralice, 30, 00167 nel cuore della capitale. Ecco qualche dettaglio in più sulla location.

“Lo spirito della Grecia a Roma, Kefi is a way of life”

Su Instagram il ristorante si può trovare come @kefiroma e vanta di tantissimi follower. È aperto a pranzo dalle 12:00 alle 15:00 e a cena dalle 18:00 alle 23:00. Dopo lunedì 26 agosto sarà possibile recarsi in questo angolo puramente greco per l’atmosfera e i piatti proposti. “Cibo molto gustoso confezionato con cura” e “Locale accogliente e caratteristico, proprietari o gentile e simpatico. Cibo di ottima qualità e servizio veloce in versione street food” sono solo due delle recensioni positive che si possono leggere sul web.

Nel menù ci sono altre pietanze che vale la pena assaggiare come la pasta al forno greca (il Pastitsio), il formaggio greco per eccellenza (la feta), l’insalata greca (la Chiriatiki) e non può mancare il caffè greco (l’Ellinikos).