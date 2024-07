La festa più brutta d’Italia si celebra a Roma: ne sono tutti convinti, cittadini compresi | Tutta colpa di questo dettaglio

L’estate romana: un tripudio di party ed eventi

L’estate è la stagione dei party, e Roma si trasforma in un vero e proprio palcoscenico di eventi di ogni tipo. La capitale italiana è rinomata per la sua vivace scena estiva, che spazia da concerti e spettacoli teatrali a festival culturali e feste in piscina. Tra i numerosi eventi che animano le notti romane, ce n’è uno nazionale che ha fatto tappa anche nella capitale e che si distingue per la sua originalità e il suo spirito inclusivo, il Lacrima Party.

Il Lacrima Party non è solo un semplice evento, ma un’esperienza emotiva e sociale che unisce musica, arte e salute mentale. Nato con l’idea di creare uno spazio dove le persone possano esprimere liberamente le proprie emozioni, questo party si propone di rompere gli schemi delle feste tradizionali. L’evento è caratterizzato da un’atmosfera intima e accogliente, in cui è possibile abbracciarsi, ballare e persino piangere insieme, celebrando tutte le sfaccettature della vita.

Il Lacrima Party è nato qualche anno fa con l’obiettivo di creare una festa diversa dalle altre, che potesse mettere al centro le emozioni e la condivisione. L’idea alla base dell’evento è quella di offrire un luogo sicuro dove le persone possano sentirsi libere di esprimere i propri sentimenti senza giudizio. Questa festa indie si distingue per la sua capacità di unire momenti di gioia e leggerezza con spazi di riflessione e supporto emotivo, coinvolgendo artisti e partecipanti in un’esperienza unica.

Il Lacrima Party a Roma del 13 luglio 2024

Il 13 luglio 2024 il Lacrima Party ha fatto tappa a Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle. Questo evento, dedicato al tema della salute mentale, ha visto la partecipazione di numerosi artisti della scena indie italiana e non solo. La giornata è stata caratterizzata da un mix di concerti, attività interattive e spazi dedicati al benessere psicologico. Il cuore del Lacrima Party sono stati i concerti dal vivo, che hanno visto esibirsi artisti indie noti e emergenti. La serata si è conclusa con un DJ set esclusivo del Lacrima, noto per essere la festa indie più brutta d’Italia ma amata per la sua autenticità e il suo spirito ribelle. Il DJ set ha incluso alcune sorprese preparate appositamente per l’evento, rendendo la notte indimenticabile.

Tra le attività proposte, lo Spazio murales partecipativo ha permesso ai partecipanti di contribuire alla creazione di un’opera d’arte collettiva. Le frasi inviate dai presenti, raccolte sui social o scritte durante la serata, hanno composto un murales unico, simbolo di unione e condivisione. Nel rispetto del tema della giornata, è stato allestito uno Spazio psicologa, dove i partecipanti potevano scrivere le proprie ansie in modo anonimo e ricevere consigli da una psicologa presente sul posto. Questo spazio ha offerto un’opportunità preziosa per riflettere e trovare supporto in un contesto festivo.

Trucco e treccine, e il Gladiatore Bolognese

Per chi desiderava entrare completamente nello spirito del Lacrima Party, uno Spazio trucco e treccine ha messo a disposizione una make-up artist che ha creato look personalizzati per i partecipanti. Inoltre, per aggiungere un tocco di originalità, il Gladiatore bolognese ha distribuito biscotti Gocciole dispensando consigli d’amore, ricordando le umili origini dell’evento.

Uno degli aspetti più apprezzati del Lacrima Party è stato l’accesso gratuito a tutte le attività. Questa scelta ha reso l’evento accessibile a tutti, sottolineando l’importanza dell’inclusività e della partecipazione collettiva. Il Lacrima Party a Roma del 13 luglio 2024 ha rappresentato un momento di festa e riflessione, unendo la comunità in un abbraccio di musica, arte ed emozioni condivise.