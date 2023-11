“La De Filippi dovrebbe licenziarla”: professionista di Amici a rischio | Tutta colpa della Celentano

Sul web in tanti hanno espresso un’opinione su un evento accaduto nella scuola di Amici. La faccenda include una professionista molto amata e la maestra più serena del cast. Ecco cosa è successo.

Gli alti vertici della Mediaset ogni domenica, prima della messa in onda di Verissimo di Silvia Toffanin, mandano in onda le puntate di Amici di Maria De Filippi. Come ogni anno gli ascolti non deludono mai e il merito è sicuramente delle dinamiche avvincenti che si creano davanti alla telecamere tra allievi e professori.

Nella puntata di domenica 5 novembre 2026 i giudici sono stati Gabry Ponte per il settore del canto e hanno Anbeta Toromani per quello del ballo. Gli allievi ci sono esibiti uno a uno davanti ai loro occhi e alla fin fine sono state realizzate le liste di gradimento.

Purtroppo uno dei ballerini è costretto a fare i conti con la severa maestra Alessandra Celentano. Si tratta di Nicholas Borgogni, il quale può contare sul sostegno di Raimondo Todaro. Infatti al termine dei balli che propone i due maestri discutono sempre per opinioni diverse. Anche Emanuel Lo ha voluto assegnargli un compito per capire bene le sue doti di ballerino. In effetti ha ammesso che ne ha di strada da fare.

Poi durante la puntata ha avuto modo di riproporsi al pubblico, però stavolta ha optato per un passo a due e dopo c’è stato un momento di tensione tale che nemmeno la conduttrice ha saputo gestire. Il web si è letteralmente scatenato.

L’intervento contro la maestra di Amici scatena i fan

Senza dubbio Amici permette ai giovani di rendere la propria passione un lavoro. In questi giorni ci sono stati nuovi ingressi, eppure l’attenzione si è focalizzata ancora una volta su Nicholas. Quest’ultimo ormai ci ironizza sul fatto di non piacere alla Celentano perché non e può più.

Stavolta ha evitato di esporsi per l’ennesima volta per via dell’intervento di una ballerina professionista. Su Instagram non ha ottenuto dei consensi, in quanto è stata fatta richiesta di prendere dei provvedimenti.

“Poteva dire le stesse cose, ma in altro modo”

In poche parole il ragazzo ha proposto una coreografia con Elena D’Amario. La maestra ha avuto da ridire sostenendo di aver visto solo baci e abbracci. A quel punto la professionista ha chiesto a Maria De Filippi di poter replicare e così le ha detto chiaramente di non essere oggettiva nel dare giudizi.

Poi si è seduta sulla cattedra senza tener conto del divieto imposto dalla Celentano di starle vicino a distanza di pochi centimetri. Molti utenti social hanno dato ragione alla maestra, sostenendo che Elena non doveva permettersi di assumere quell’atteggiamento con una figura superiore a lei.