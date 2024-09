La città più GREEN d’Italia è Roma | Se non ci credi, vai domenica a Testaccio e ti ricrederai: gli attivisti approvano

A breve ci sarà un evento che potrebbe interessarti. È quello più atteso perché propone arte, cultura, benessere e natura in chiave ecosostenibile.

Roma è una grande città impossibile da visitare in pochi giorni. Infatti bisognerebbe tornare più di una volta per ammirare tutte le sue bellezze paesaggistiche e culturali. La meta prediletta di tanti visitatori è il Colosseo costruito ai tempi della Dinastia dei Flavi (69-96 d.C).

Per non parlare della cucina, una delle più apprezzate in assoluto. Bucatini all’amatriciana, rigatoni alla carbonara, tonnarelli cacio e pepe, fiori di zucca fritti e tanto altro ancora. Sicuramente la capitale italiana è la destinazione preferita di coloro che vogliono godere dei piaceri della tavola.

Tuttavia c’è anche chi segue un determinato regime alimentare come quello vegano. Per fortuna chi si occupa di organizzare grandi eventi cerca di accontentare tutti e a tal proposito tra non molto sarà possibile gustare il food truck Vita Vegan.

Sul sito romatoday.it è stata riportata la notizia di questo evento imperdibile che si svolgerà presso Piazza Largo Dino Frisullo, precisamente Testaccio, il 29 settembre 2024 dalle 10.00 fino alle 20:00. Si tratta di uno dei più attesi con oltre 60 espositori di artigianato artistico e non solo.

L’evento green più atteso dell’anno a Roma

Testaccio è il ventesimo rione di Roma, in quanto il nome deriva dal Monte Testaccio (altro non è che una collina artificiale alta 35 metri composta da detriti che si sono accumulati nel corso del tempo). Si trova sulla Riva est del fiume Tevere ed è noto per essere un dinamico quartiere alla moda con bar e locali notturni affollati. In poche parole un luogo ideale per un evento green.

A breve si svolgerà il Green Market Festival con grandi gazebo per godere ancora del clima mite tipico di inizio autunno. Ci saranno tanti espositori con varie creazioni artistiche, ecosostenibili e artigianali. Andiamo a scoprire ulteriori dettagli.

Artigianato, spazio culturale, musica live, laboratorio e altro ancora

Saranno allestiti grandi gazebo all’aperto per godere ancora del clima mite tipico di inizio autunno. Tanti espositori proporranno le varie creazioni artistiche, ecosostenibili e artigianali. Dalle ceramiche ai complementi d’arredo, dalle sculture alle lampade, dai mosaici agli oggetti di design. Regola fondamentale è proporre prodotti che non contengono parti di animali.

Per gli adulti saranno proposte varie attività come il pilates mentre diversi laboratori sono stati progettati per i più piccoli. Per quanto riguarda il cibo si mangerà vegano, anche se non mancheranno muffin in mille versioni, birra artigianale, muffin, hot dog e panini. Non sarà utilizzata la plastica, ma bicchieri, posate e piatti completamente compostabili. Per le altre informazioni bisogna andare sul sito www.greenmarketfestival.it.