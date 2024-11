La città dell’OLIO in Italia è solo Roma | In questi giorni si tiene la manifestazione più attesa dagli esperti, siamo tutti invitati

Sei un appassionato di cucina e di prodotti di buona qualità? Roma è il posto che fa al caso tuo

L’olio d’oliva è il cuore della dieta mediterranea, un simbolo di tradizione e cultura che arricchisce le tavole italiane e non solo. Estratto dalle olive, il processo per ottenere l’olio è complesso e affonda le radici in secoli di esperienza: dalla raccolta dei frutti al loro trattamento in frantoio, fino all’estrazione e alla conservazione.

In Italia, ogni regione ha la sua varietà, dal delicato olio ligure al più intenso prodotto in Puglia e Sicilia, rendendo l’olio extravergine d’oliva un’eccellenza nazionale amata in tutto il mondo.

L’olio si distingue in diverse tipologie, tra cui il più prezioso è proprio l’extravergine, ottenuto esclusivamente da processi meccanici senza interventi chimici. Il suo aroma, il sapore fruttato e le numerose proprietà benefiche lo rendono irrinunciabile, non solo in cucina ma anche come fonte di salute.

Ricco di antiossidanti e grassi buoni, contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diventando un vero alleato per il benessere.

La lunga tradizione di olio in Italia

Negli ultimi anni, però, il mondo dell’olio è stato segnato da sfide importanti. La crisi economica, i cambiamenti climatici e l’aumento dei costi di produzione hanno fatto lievitare il prezzo dell’olio extravergine d’oliva, trasformandolo in un bene sempre più costoso. Molti consumatori, spinti dal desiderio di risparmio, si sono orientati verso oli di qualità inferiore, mentre il prodotto di alta gamma è diventato quasi un lusso.

Questa situazione ha spinto il settore a riflettere sulla necessità di sostenere le produzioni locali e di qualità, incentivando una maggiore consapevolezza nei consumatori sull’importanza di scegliere prodotti autentici.

Gli uliveti italiani, spesso a conduzione familiare, rappresentano un patrimonio da tutelare, sia per il valore economico che culturale che portano con sé. Nonostante le difficoltà, l’olio d’oliva continua a essere il protagonista indiscusso di ricette e tradizioni culinarie.

Un evento d’eccellenza

Roma celebra questa eccellenza attraverso l’evento Evootrends, in programma dal 29 novembre al 1 dicembre 2024 presso il centro congressi la nuvola. Come riportato da Romatoday, la fiera sarà un’occasione unica per scoprire le migliori produzioni di olio extravergine, incontrare esperti del settore e partecipare a degustazioni e incontri tematici. Con espositori da tutta Italia e non solo, Evootrends promette di essere un appuntamento imperdibile per appassionati e professionisti.

Questo evento sottolinea quanto l’olio extravergine d’oliva sia parte integrante del patrimonio culturale italiano. In un contesto di crescenti difficoltà, fiere come questa rappresentano un momento di celebrazione, ma anche di riflessione sul futuro di una risorsa preziosa che merita di essere protetta e valorizzata.