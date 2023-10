Kate Middleton “imprigionata”: la libertà è solo un lontano ricordo | Non meritava questa fine

Kate Middleton, la Principessa ” imprigionata”. La libertà non è che un pallido, pallidissimo ricordo.

Le cose, a quanto pare, si stanno mettendo davvero male per la divina Kate. Lei che è considerata da tanto tempo una vera icona di stile, proprio come la bellissima Reina di Spagna Letizia Ortiz, da tantissime donne sparse nel mondo, ora è prigioniera. La notizia è dura, sconvolgente e difficilissima da digerire.

Innanzi ai flash dei fotografi lei pare uno splendore, in forma e al top. La sua pelle e i suoi capelli sono curatissimi così come il suo make up, leggero, ma comunque studiato nei minimi dettagli. Gli outfit non sono casuali e sempre degni di nota, anche quelli più casual e sportivi. Lei sa sempre come comportarsi dal momento che conosce benissimo il bon ton.

Non va mai contro l’etichetta ed è adorata all’interno della mitica e super chiacchierata Royal Family. Anche Camilla la stima molto come persona e ha pure più volte essere immortalata da lei per i suoi ritratti ufficiali visto che la Middleton è un’eccellente fotografa. Inoltre è pure una vera esperta del vivere sano.

Kate Middleton ” imprigionata, la verità è un pallido ricordo

Segue una dieta, sana, varia ed equilibrata e si mantiene costantemente idratata. Ama moltissimo lo sport e l’attività all’aria aperta. E i risultati si vedono. Sta con il suo William praticamente da una vita visto che si sono fidanzati quando erano sostanzialmente dei ragazzini e il loro matrimonio ha fatto sognare i più a occhi aperti.

Nonostante siano tuttora molto giovani hanno già messo al mondo ben 3 figli quali George, Charlotte e Louis e pare che non escludano del tutto la possibilità di allargare ulteriormente la loro meravigliosa famiglia della quale vanno tanto fieri. Fatto sta che ora una nube si è posta sul capo di Kate. Lei è “imprigionata” in casa sua. In che senso? E soprattutto come è possibile?

Non poteva muoversi liberamente, Harry spiffera tutto quanto

A dirlo è il cognato Harry. Tuttavia non si è esposto lui in prima persona a parlare ma lo ha fatto Ingrind Seward, grande esperta della Famiglia Reale Inglese. In poche parole, secondo lui, la cognata quando stava con William e i figli a Kensigton Palace viveva come in una sorta di prigione dorata dal momento che sia lei sia i suoi cari erano costantemente monitorati e non potevano muoversi liberamente.

Dunque a lei non era concesso di compiere delle splendide e rilassanti passeggiate in giardino come faceva la compianta Lady D. Ergo pare che sia stato per questo motivo che lei e il marito abbiamo deciso di trasferirsi a vivere con la prole all’ Adelaide Cottage dove la vita che conducono può essere ben diversa.

