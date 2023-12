Iva Zanicchi senza peli sulla lingua su Milly Carlucci: “Con me è stata proprio una grande s…”” | A distanza di un anno si lascia andare

Dopo mesi di silenzio Iva Zanicchi ha deciso di esternare una sua opinione su Milly Carlucci. Ecco cosa è successo ai tempi di Ballando con le stelle

Iva Zanicchi ai microfoni di FSNews Radio tempo fa ha raccontato la sua esperienza di ballerina nel programma condotto da Milly Carlucci. Ha dimostrato di essere all’altezza di ogni situazione, in quanto stavolta ha voluto essere un esempio per coloro che condividono la sua età.

Così facendo ha fatto capire che non bisogna mai farsi influenzare dai pregiudizi e mettersi sempre alla prova anche in età avanzata. Allo stesso tempo ha regalato momenti di leggerezza e divertimento al pubblico.

Molti telespettatori ricorderanno anche i suoi continui scontri con i giudici, in particolar modo con Selvaggia Lucarelli. Tra loro i battibecchi erano sempre dietro l’angolo.

Durante un’intervista rilasciata di recente a SuperGuidaTv Iva Zanicchi ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata sulla conduttrice. Andiamo a scoprire che cosa ha detto sul suo conto.

Iva Zanicchi svela un retroscena a insaputa di Milly Carlucci

Samuel Peron è stato il ballerino professionista che la produzione ha assegnato a Iva Zanicchi l’anno scorso. Insieme hanno regalato tante risate sia durante le esibizioni in pista che nella sala prove.

“Ballando con le Stelle è stato il momento più bello, esaltante, divertente, coinvolgente della mia vita…Mi sono divertita come una pazza pur sapendo di aver rovinato Samuel Peron. Per stare appresso a me è dimagrito 10 kg“, ecco cosa ha detto la cantante con il sorriso che la caratterizza da sempre. Poi su Milly Carlucci è stata chiara.

La confessione della cantante sulla conduttrice

“C’era un gruppo molto affiatato e poi Milly con me è stata una grande signora. Lei è la colonna di questo programma, una vera professionista. Anche l’anno scorso, era la prima ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Lei è attenta a ogni piccolo dettaglio“. Parole di stima e affetto per colei che le ha dato modo di mettersi in gioco con le scarpe da ballo.

Nell’attuale edizione il ballerino è stato assegnato a Simona Ventura, una grande amica e collega della Zanicchi: “Sono un po’ gelosa perché balla con Samuel Peron…In cuor mio faccio il tifo per Simona perché siamo amiche ed è talmente brava che si merita di vincere”. Avrà fatto la giusta previsione, largamente condivisa dai telespettatori? Per scoprirlo non ci resta che attendere la finalissima.