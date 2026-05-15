Avevamo ragione noi

Israele, la CPI si rimangia le (ridicole) accuse di genocidio

Il Procuratore capo Karim Khan ammette che non c’è alcuna prova a sostegno degli addebiti contro lo Stato ebraico: ora i pacifinti veri antisemiti pro Pal-lari chiedano scusa
Di Mirko Ciminiello
Guerra tra Israele e Hamas nell’ottobre 2023
Guerra tra Israele e Hamas nell’ottobre 2023 (© Palestinian News & Information Agency (Wafa) - APAimages / Wikimedia Commons)

Su quanto sta accadendo in Israele e nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 abbiamo assistito a uno stillicidio di pura e bieca propaganda. RomaIT lo ripete da sempre, ma recentemente lo ha certificato pure Karim Khan, Procuratore capo della Corte Penale Internazionale, non certo tacciabile di simpatie biancoblu. È infatti colui che ha fatto spiccare dei vergognosi mandati d’arresto contro il Premier di Tel Aviv Benjamin Netanyahu e l’ex Ministro della Difesa Yoav Gallant.

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Guerra tra Israele e Hamas nell’ottobre 2023
Guerra tra Israele e Hamas nell’ottobre 2023 (© Palestinian News & Information Agency (Wafa) – APAimages / Wikimedia Commons)

La CPI si rimangia le accuse contro Israele

Il Nostro, attualmente autosospesosi dal Tribunale de L’Aja in seguito alla denuncia di molestie sessuali intentatagli da una collaboratrice, ha rilasciato un’intervista alla piattaforma Zeteo. Nella quale, come riferisce Algemeiner, a domanda (provocatoria) diretta ha ammesso che «negli ultimi tre anni non ci sono state prove di genocidio a Gaza». Facendo comunque capire, aggiunge Libero, che l’inchiesta continua, ma chiarendo al contempo che sarebbe «sconsiderato» procedere a imputazioni «semplicemente sulla base del clamore».

E ora hai voglia a cavillare, stile Corsera, che la CPI non ha assolto Israele – cosa d’altronde impossibile, non avendo aperto nessuna indagine in tal senso. La realtà è che l’avvocato anglo-pakistano ha smontato tutte le (ridicole) accuse mosse contro lo Stato ebraico, confermando che avevamo ragione noi fin dall’inizio. Adesso i vari pacifinti veri antisemiti, manutengoli di Hamasnews24, pro Pal-lari, flotilleri, grete, franceschealbanesi, pedrisánchez, boicottatori di Biennali ed Eurovision, cortesemente, chiedano scusa: al mondo.

Benjamin Netanyahu, guerra Israele-Hamas
Benjamin Netanyahu (immagine dalla sua pagina Facebook)
Yoav Gallant, G7 Esteri
Yoav Gallant (immagine dalla sua pagina Facebook)
Karim Khan
Karim Khan (immagine dalla pagina Facebook di Interaksyon)
Bandiera di Israele
Bandiera di Israele (© Mustang Joe / Flickr)
Sede della Corte Penale Internazionale a L’Aja
Sede della Corte Penale Internazionale a L’Aja (© jbdodane / Flickr)
Propaganda
Propaganda (© Aurel_Cham / Pixabay)
Benvenuti nella realtà
Benvenuti nella realtà (© gustavofrazao / Depositphotos)
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Antisemitismo Corte Penale Internazionale Genocidio Hamas Israele

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