Su quanto sta accadendo in Israele e nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 abbiamo assistito a uno stillicidio di pura e bieca propaganda. RomaIT lo ripete da sempre, ma recentemente lo ha certificato pure Karim Khan, Procuratore capo della Corte Penale Internazionale, non certo tacciabile di simpatie biancoblu. È infatti colui che ha fatto spiccare dei vergognosi mandati d’arresto contro il Premier di Tel Aviv Benjamin Netanyahu e l’ex Ministro della Difesa Yoav Gallant. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Guerra tra Israele e Hamas nell’ottobre 2023 (© Palestinian News & Information Agency (Wafa) – APAimages / Wikimedia Commons)

La CPI si rimangia le accuse contro Israele

Il Nostro, attualmente autosospesosi dal Tribunale de L’Aja in seguito alla denuncia di molestie sessuali intentatagli da una collaboratrice, ha rilasciato un’intervista alla piattaforma Zeteo. Nella quale, come riferisce Algemeiner, a domanda (provocatoria) diretta ha ammesso che «negli ultimi tre anni non ci sono state prove di genocidio a Gaza». Facendo comunque capire, aggiunge Libero, che l’inchiesta continua, ma chiarendo al contempo che sarebbe «sconsiderato» procedere a imputazioni «semplicemente sulla base del clamore».