Isabella Ferrari e la crudele malattia rara: “La diagnosi non è per niente buona” | Come l’ha scoperta

In passato Isabella Ferrari ha svelato di aver avuto paura per una malattia rara. Andiamo a scoprire di quale si tratta e come sta oggi l’amatissima attrice

Nata a Ponte dell’Olio il 31 marzo 1964, Isabella Ferrari è un’attrice italiana. Il suo primo esordio in televisione è avvenuto nel 1981 con una parte nel programma Sotto le stelle di Gianni Boncompagni. Da allora ha scalato la vetta del successo.

Tra i suoi film possiamo menzionare Appuntamento al Liverpool, Romanzo di un giovane povero, Distretto di polizia, Vite sospese, E la chiamano estate e tanti altri ancora.

Da non dimenticare l’impegno che ha avuto con il teatro, in quanto il primo debutto è avvenuto nel 2006 con Due partite di Cristina Comencini.

Per quanto riguarda la vita privata ha avuto una relazione con il regista Boncompagni. Nel 2002 si è sposata con il regista Renato De Maria e dalla loro unione sono nati due figli. Qualche tempo fa ha parlato senza esitazione di uno spiacevole episodio che ha segnato una buona parte della sua vita.

Isabella Ferrari ha parlato a cuore aperto sulla malattia

Essendo un personaggio pubblico, non si tira mai indietro quando si tratta di rilasciare delle interviste. Infatti di recente è stata ospite del programma televisivo Belve e con Francesca Fagnani ha affrontato vari argomenti. Invece ai microfoni di Vanity Fair tempo fa ha fatto una rivelazione inaspettata inerente all’inizio del suo successo.

Ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute difficili da gestire. Ora, però, i fan possono stare tranquilli perché il peggio è superato. Ha avuto la meglio dopo un lungo calvario.

“Malattia rara…Mi sono spaventata”

“Guadagnavo bene, ma nonostante tutto ero infelice e turbata. Capivo che non riuscivo più a gestire la situazione. E i Paparazzi. E i produttori. Dove devo fare qualcosa. Andai in analisi”. Ecco come ha esordito per spiegare cosa ha vissuto negli anni in cui la sua carriera ha avuto un decollo colossale.

Poi a un tratto si è resa conto che aveva la difficoltà a muovere le gambe e di conseguenza si è rivolta ai medici. “La diagnosi non è per niente buona. Era una malattia rara, ho digitato la patologia e mi sono spaventata…Ogni mattina sono andata in quell’ospedale. E quando non potevo muovermi, dal letto della struttura che chiamavo i miei figli via Skype per restare ancorata a loro e alla vita”. Tuttavia ammesso che questa malattia le ha permesso di capire che non bisogna avere paura di morire perché altrimenti non si vive la vita a 360 gradi.