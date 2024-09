Ira funesta per l’ottavo re di Roma, Francesco Totti sbotta dopo il vergognoso body shaming: “4 stupidi da tastiera”

Francesco Totti è furioso. “4 stupidi da tastiera”, la frase che ha scatenato gli utenti sul Web.

Nonostante non faccia più parte del calcio giocato da tempo, il Pupone è ancora rimasto saldamente nei cuori non solo dei più grandi tifosi della Roma, ma degli amanti di questo sport in generale.

Del resto, i fuoriclasse, al di là della squadra per la quale giocano, sono sempre stimati e amati da chi sa apprezzare il vero talento.

Oggi opera dietro le quinte e ha anche moltissimi altri interessi. Tuttavia, Francesco è ancora molto chiacchierato per via della sua vita privata, che mai tale riesce a rimanere. Per la verità, è sempre risultato un personaggio molto appetibile fin da ragazzo, ancora da prima che si legasse sentimentalmente a Ilary Blasi, che poi ha sposato.

Quando il loro lungo matrimonio si è concluso, grande è stato lo sgomento del grande pubblico. Sebbene si vociferasse da anni della loro crisi, è stato difficile credere, per i fan della prima ora della coppia, che fosse finita. I due sono ora ex e si sono entrambi rifatti una vita, lui con la flower designer Noemi Bocchi e lei con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Francesco Totti, il figlio Christian preso di mira

Tuttavia, Francesco e Ilary rimarranno per sempre legati per via dei figli che hanno avuto insieme. Parliamo di Christian, di Chanel, sempre più lanciata come influencer, e della piccola Isabel. Per la gioia di mamma e papà, tutti e tre i ragazzi vanno molto d’accordo coi loro rispettivi nuovi partners, coi quali trascorrono molto tempo. Attualmente vivono ancora nella villa all’EUR con la madre.

Se da un lato la secondogenita ha preso da mamma l’amore per la moda, dall’altro lato, Christian ha ereditato la passione per il calcio dal padre, che è orgoglioso di lui. Il ragazzo milita attualmente nell’Olbia Calcio. La scorsa settimana c’è stata la presentazione ufficiale della squadra, dove ha figurato anche lui in alcuni scatti. Ed è proprio lì che il ragazzo che è stato duramente attaccato sui social.

“4 stupidi da tastiera”, la replica del Pupone

Cristian, come ci racconta Roma Today, è stato vittima di body shaming sui social. “Mo je faccio a’ carbonara“, ha scritto un utente, dopo il debutto in Coppa del ragazzo. Marco Amelia ha interloquito: “Cristian è grosso, non è grasso. È troppo intelligente per dare importanza a 4 stupidi da tastiera“.

Francesco Totti, invece, ha replicato: “Sono semplici chiacchiere da bar, fatte da chi non sa nulla. Ma ripeto, non diamo peso alle chiacchiere da bar“. Insomma, con stile, il Pupone ha chiuso la questione, dimostrando ancora una volta il suo grande spirito protettivo paterno. Nonché la grande irritazione per gli attacchi gratuiti che talora i suoi figli, Cristian e Chanel in particolare, subiscono sui social dai cosiddetti leoni da tastiera.