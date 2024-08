Instagram la spara grossa | Ora le coppie sono destinate a lasciarsi: nasce l’icona SVELA TRADIMENTI

Instagram, adesso con la nuova icona puoi scoprire se lui o lei ti tradisce.

Vita veramente molto dura per i fedifraghi, sia occasionali che abituali! Difatti ancora una volta la Tecnologia, sempre più diffusa per motivi, non solo meramente lavorativi, mette loro un clamoroso bastone fra le ruote. Non per nulla, grazie a Instagram, un Social molto sfruttato, il proprio partner può coglierli in flagrante in men che non si dica.

Ciò è sconvolgente, anche perché, per paradosso, in tantissimi usano i Social proprio per conoscere nuove persone, fra cui possono esserci anche nuovi amori, sebbene sovente solo per una notte. I tradimenti poi, come la cronaca ci insegna, possono essere meramente virtuali. Sono tantissimi che, pur non incontrandosi mai di persona, si sentono regolarmente in chat e si inviano foto e selfie anche molto osé.

La maggior parte sono persone fidanzate o sposate. Quattro anni fa or sono, durante la pandemia, tantissime coppie sono scoppiate, pure se a apparivano molto solide e unite. La convivenza forzata ha messo in chiara luce le varie divergenze. Inoltre molti tradimenti sono stati scoperti dalla parte lesa. Difatti il traditore non sempre riusciva a nascondere in tempo utile il telefonino o spegnere il PC, con cui si interfacciava con l’altra persona.

Instagram ti svela i tradimenti

Una volta tornati alla normalità, molti hanno deciso di correre ai ripari, non solo proteggendo i cari dispositivi con un pin complicato, che solo loro conoscono, ma anche con il riconoscimento facciale. Ovvio che se la propria dolce metà ha scoperto inavvertitamente l’arrivo di queste nuove accortezze, può essersi insospettita.

E adesso, si ha a disposizione anche un altro strumento che pare che, moltissime persone, non solo giovani e giovanissimi per la verità, stanno sfruttando a gogo, visto che molto facile da usare, oltre che free. E, come accennato poco fa, in questo c’entra in qualche maniera Instagram. Se temiamo che il nostro partner faccia lo splendido con qualcun altro, iniziamo a mantenere monitorato il suo profilo e, per farlo, non ci serve avere in mano il suo cellulare.

Un like rivelatore

Difatti, basta che controlliamo chi sono le persone che maggiormente mettono like e commentano entusiaste le sue foto, che lo vedono da solo e non in nostra compagnia. Se poi notiamo che non è molto avvezzo a pubblicare nostre foto di coppia, di gite fuori porta o cenette romantiche, iniziamo a drizzare le antenne.

In effetti, comportandosi in tal maniera, potrebbe voler far intendere all’esterno e da chi non lo frequenta abitualmente nella vita reale, di essere single. Dunque può essere che la o più persone con le quali intrattiene una relazione virtuale, non siano a conoscenza del suo stato sentimentale, né che lui possa comportarsi con loro come si atteggia con altri/e.