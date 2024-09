INPS apre le sue porte: super concorsone pubblico per quasi 2mila posti | Occorre il diploma

INPS, nuovo concorso pubblico aperto. Basta avere un diploma e ti puoi candidare. Tutto quel che c’è da sapere.

Ci siamo, settembre è ormai entrato da giorni nel suo cuore pulsante e con lui sono arrivate le prime piogge e l’abbassamento delle temperature dal sapore autunnale. La TV ha iniziato la nuova stagione e pure quelle trasmissioni che non sono ancora ricominciate lo faranno a breve. I ragazzi stanno per ritornare saldamente sui banchi di scuola, mente noi abbiamo ripreso col lavoro.

Certo, chi ha la fortuna di averne uno, come sussurrano in tanti sui Social. Codesto è un argomento molto sofferto e dibattuto, visto che a parecchi manca. Diciamo che sono ancora numerose le persone che, ad estate quasi finita, non sanno come guadagnarsi da vivere. Magari hanno avuto la fortuna di trovare un lavoro stagionale.

Adesso però, che la stagione estiva sta finendo, non ne hanno un altro con cui mantenersi. Ad essere particolarmente in difficoltà pare che siano i giovani e i giovanissimi, per il fatto che non hanno grande esperienza. Per questo motivo sono preferite a loro persone più adulte. Tuttavia, così facendo però, non riusciranno mai a impratichirsi in una professione e a fare curriculum.

INPS cerca quasi 2000 lavoratori

Altre volte c’è chi fatica ad essere assunto per il fatto di non possedere grandi titoli di studio, che oggi sono invece necessari per accedere a molte mansioni. Ora però c’è una nuova lieta novella, che scalderà e non poco i cuori. L’INPS infatti è pronta ad assumere quasi 20000 lavoratori. L’Ente ne ha urgente bisogno per allargare il suo personale.

E, a rendere la cosa più allettante, è che qui, per accedervi, basta solo un diploma. In più si parla di un contratto rigorosamente a tempo indeterminato. E ciò rappresenta una grandissima novità, visto che, quando si trova un’occupazione è solitamente rigorosamente a tempo determinato, a chiamata o a progetto, senza dunque talora la possibilità di lavorare ogni giorno.

I ruoli più gettonati

Per ottenere il posto però bisogna partecipare a dei concorsi pubblici e superare determinate prove, sia orali che scritte. Tuttavia i bandi non sono ancora stati resi noti sul sito dell’Ente. Tuttavia i primi arriveranno entro l’autunno. Con essi si cercheranno 1800 assistenti su tutto il territorio nazionale.

In realtà l’INPS ha a disposizione 1896 posti, tra cui 1793, tramite concorso pubblico. Tanti sono i ruoli che si cercano e per i quali è richiesto lavoro, fra cui assistenti tecnici e informatici, che necessitano tuttavia di un diploma specifico. Per quanto concerne gli assistenti ai servizi, ne basterà uno invece più generico.