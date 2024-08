In questo posto magnifico a pochi minuti da Roma trovi un panorama fantastico | Puoi ricaricarti tra le acque cristalline

Turismo e trekking: scoprire luoghi nascosti e incantevoli

Il turismo e il trekking sono attività che permettono di immergersi nella natura e di scoprire angoli nascosti del mondo, spesso lontani dai circuiti turistici più battuti. In Italia e all’estero esistono numerose destinazioni che, pur essendo poco conosciute, meritano una visita per la loro bellezza incontaminata e per l’esperienza unica che offrono. Dai sentieri panoramici delle Alpi italiane, alle colline ondulate della Toscana, fino alle remote valli scozzesi e ai villaggi sperduti in Portogallo, il trekking è un modo perfetto per esplorare paesaggi mozzafiato e immergersi nella cultura locale.

In Italia, oltre alle famose Dolomiti e agli Appennini, ci sono molti itinerari meno noti ma altrettanto affascinanti. Le isole minori, come Elba, Procida e Pantelleria, offrono percorsi di trekking che permettono di scoprire spiagge nascoste e villaggi pittoreschi. Anche il Sud Italia, con le sue montagne e i suoi parchi nazionali, offre sentieri che attraversano luoghi di straordinaria bellezza naturale.

All’estero, oltre ai sentieri più famosi come il Camino de Santiago in Spagna o il Tour du Mont Blanc tra Francia, Italia e Svizzera, ci sono percorsi meno conosciuti, come i sentieri costieri della Croazia o i percorsi attraverso i deserti del Marocco.

Grazie al travel blogger Francesco Di Marco, riusciamo a scoprire una nuova emozionante frontiera di fare turismo all’aria aperta.

Il Big Bench Project: un’attrazione unica per gli amanti del trekking

Tra le nuove iniziative che combinano trekking e turismo c’è il Big Bench Project, un progetto che ha preso piede negli ultimi anni e che sta attirando sempre più appassionati di camminate all’aria aperta. Le Big Bench, o grandi panchine, sono installazioni artistiche disseminate in diverse zone del mondo, create dall’artista americano Chris Bangle. Queste panchine giganti, oltre a offrire un punto di riposo, offrono anche una vista spettacolare sui paesaggi circostanti, diventando un’attrazione turistica in sé. Il Big Bench Project ha l’obiettivo di promuovere il turismo locale e sostenibile, portando i visitatori a esplorare aree meno conosciute. Ogni panchina è numerata e collocata in punti strategici per ammirare il panorama, e ogni luogo offre un’esperienza unica.

Una delle Big Bench più recenti, la numero 347, si trova a pochi passi da Roma, offrendo un’opportunità perfetta per una gita fuori porta all’insegna del trekking e della scoperta. Situata nel comune di Rocca di Cave, questa panchina offre una vista spettacolare sui Monti Prenestini e sulla valle del Sacco. Il panorama che si gode da questa panchina è mozzafiato, con la vista che si estende fino al mare nelle giornate più limpide. Per raggiungere la Big Bench n. 347, è possibile seguire un sentiero che parte dal centro di Rocca di Cave. Il percorso è adatto anche a famiglie e camminatori meno esperti, rendendolo accessibile a tutti. Una volta arrivati, la vista ripaga ampiamente dello sforzo, con la possibilità di scattare foto uniche e di rilassarsi immersi nella natura.

Il passaporto Big Bench e il timbro al Bar Napoli

Per rendere l’esperienza delle Big Bench ancora più coinvolgente, è possibile ottenere il passaporto Big Bench. Questo passaporto consente di collezionare i timbri di tutte le panchine visitate, creando un ricordo tangibile delle proprie escursioni. A Rocca di Cave, il timbro della Big Bench n. 347 può essere richiesto al Bar Napoli, un locale situato nel centro del paese.

Il passaporto Big Bench non è solo un souvenir, ma un modo per incentivare i visitatori a esplorare più panchine e, di conseguenza, più territori, contribuendo allo sviluppo del turismo locale. Ogni timbro rappresenta una tappa in un viaggio fatto di natura, arte e scoperta, rendendo il trekking un’attività ancora più gratificante.