In questo Comune italiano è tornato il Bonus del MOVIMENTO | Tutti di corsa per averlo subito: richiedilo qui

Il famoso e amatissimo Bonus è tornato in questo Comune Italiano. Di quale si tratta e come richiederlo.

Settembre sta arrivando. Ergo dobbiamo metterci in testa che come cantavano i mitici Righeira in un loro strepitoso successo, “L’estate sta finendo”. In effetti le vacanze sono belle che finite per molti italiani. Alcuni sono ancora in ferie ma sono tornati alla base. Ora è tempo di pensare alle faccende domestiche e alle spese nuove e di vario genere.

Per chi ha figli in età scolare poi c’è da annoverare fra quelle indubbiamente quelle che concernono l’acquisto di libri di testo e di altro materiale scolastico. E parliamo di cifre che non sono affatto da prendere alla leggera. Inoltre, avvicinandosi l’autunno e ancor più l’inverno, ci sarà pure un’altra bella gatta da pelare.

Stiamo chiaramente parlando del riscaldamento. Insomma, i nostri portafogli e conti corrente rischieranno di versare lacrime molto amare a stretto giro. E se vogliamo che piangano un pochino di meno è bene che ci affrettiamo a constatare se abbiamo diritto o meno al ricevimento di qualche Bonus, fra cui questo che è, in effetti, molto allettante.

In questa città è tornato il famoso Bonus

Lo è un po’ per tutti, dunque non solo per una determinata categoria. In passato, così come, a onor del vero, in tempi ben più recenti, in tantissimi lo avevano richiesto e poi ottenuto. E ora è ancora possibile usufruirne, perlomeno in uno specifico Comune Italiano che è anche una nota e amatissima località turistica.

Qui si respira arte e storia a pieni polmoni e anche la tradizione gastronomica è decisamente molto interessante. All’Estero è conosciuta soprattutto come la città della Famiglia Medici e soprattutto di Lorenzo Il Magnifico. Sì, avete capito bene, stiamo parlando proprio della divina Firenze che è splendida da visitare in ogni periodo dell’anno.

A Firenze viaggi “scontato”

Il Bonus invece che è tornato operativo è il TPL Firenze che altro non è che una bella promozione per l’acquisto di abbonamenti con validità dal 1 settembre 2024 e 1 ottobre 2024 a tram, bus e treno cittadino. Tale aiuto in particolare riguarda gli studenti, gli abbonati storici e quelli nuovi.

Per chi sfrutterà i mezzi pubblici elencati almeno 10 volte al mese sono previsti sconti e grandissime agevolazioni, come ci fa sapere Eco della Città. Per saperne di più, conoscere maggiori dettagli e quindi preparare anche la documentazione necessaria per avviare la richiesta, bisogna fare un salto metaforico sul sito ufficiale del Comune di Firenze e andare sulla sezione apposita.