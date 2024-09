In questo angolo di Roma ci trovi il Sol Levante: pochissimi lo conoscono, ma è un vero angolo di Paradiso in pieno stile giapponese, tra carpe koi e cascate

Vuoi trovare un po’ di Giappone anche quando vai in vista nella Capitale? Ecco dove devi andare.

Immancabilmente, solo nominando l’Urbe Eterna, sappiamo di trovarci innanzi a qualcosa di unico al mondo, sotto ogni punto di vista. Al di là dei paesaggi mozzafiato e del buon cibo, quello che vivremo sulla nostra pelle è un viaggio assai intenso nella storia e nell’Arte. Tantissimi i momenti da scoprire o riscoprire, anche con l’aiuto di visite guidate, oppure possiamo chiedere aiuto ad amici, che conoscono Roma molto bene, o ci abitano da tempo.

Costoro potrebbero farci scoprire anche quegli angolini nascosti, che noi difficilmente potremmo scovare. Il che sarebbe un peccato, perché possono essere considerati come degli autentici gioielli. Se deciderete di visitarli, potrete ritrovarvi nel Sol Levante. Scorci paradisiaci in pieno stile giapponese, consigliatici caldamente dal tiktoker @lorenzomaddalena.

Il consiglio per effettuare questa visita è quello di scegliere una giornata di sole, ma non molto calda. Pertanto l’ideale è inizio autunno o primavera. Armiamoci di scarpe comode e lasciamoci beare della straordinaria bellezza, che questo luogo ci regalerà in men che non si dica. Di certo, quel che vedremo, lo porteremo a lungo conservato nel nostro cuore come una vera gemma.

Cultura Made In Japan onnipresente

Indubbiamente la cultura Giapponese è radicata da molti anni nel nostro Paese, grazie anche alla cucina, che noi italiani apprezziamo tantissimo. Non per nulla i ristoranti, soprattutto di sushi, sono letteralmente presi d’assalto, sia per pranzo che per cena. Quelli che propongono la formula all you can eat, difficilmente possiedono un tavolo libero, anche nei giorni feriali.

Pure i bambini amano questi cibo e, negli weekend, ci troviamo tavolate intere di famiglie, per consumare il classico pasto domenicale. Tornando al nostro tiktoker, vi riveliamo che, grazie a lui, potrete visitare una piccola cascata e ammirare numerosi pesci variopinti. Potrete notare tutto ciò camminando su un rustico ponticello di pietre, completamente immerso nella natura.

Dove si trova il Sol Levante a Roma?

Dove trovare tale meraviglia? All’Istituto Giapponese di Cultura. Tuttavia, sappiate che è obbligatoria la prenotazione. Pertanto, prima di recarvi in loco, è bene fare un salto sul sito dell’ente. Qui potrete anche partecipare alle cosiddette stanze interattive, tra cui la piscina delle bolle e quella super magica delle lanterne.

Tra l’altro, questo genere di istituto è stato il primo ente del suo genere fondato dalla Società per la promozione delle relazioni culturali e internazionali, che altro non è che un organo interno del Ministero degli esteri degli affari giapponesi. Qui vengono ospitate mostre, conferenze e proiezioni, con lo scopo di divulgare la tradizione e la cultura nipponica.