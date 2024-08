In pochissimi conoscono quest’ospedale di Roma | Il primo in Italia ad essere amato e non temuto: le immagini sono chiare

A Roma esiste un ospedale famosissimo per i suoi pazienti particolari. Scopri tutto qui, non fartelo scappare.

Negli ultimi anni, il mondo del turismo ha visto una trasformazione significativa con la nascita di nuove tipologie di viaggi che cercano di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più vasto. Non si tratta più solo di rilassarsi su una spiaggia tropicale o di esplorare monumenti storici.

Infatti sempre più persone sono attratte da esperienze fuori dal comune. Tra queste nuove forme di turismo emergenti, il “turismo horror” sta guadagnando una popolarità crescente, proponendo esperienze di viaggio che mescolano avventura, mistero e un pizzico di brivido.

Accanto al turismo culturale, che spinge i viaggiatori a visitare musei, teatri e monumenti e al turismo enogastronomico, che permette di scoprire i sapori e le tradizioni culinarie di una regione, sono nate forme di turismo alternative e tematiche, come quello sostenibile, che promuove viaggi rispettosi dell’ambiente.

In questo panorama di crescente diversificazione, il turismo horror si distingue per la sua capacità di attrarre chi è alla ricerca di emozioni forti. Non si tratta solo di visitare luoghi legati a leggende macabre o a eventi inspiegabili, ma anche di vivere esperienze immersive in ambientazioni che evocano paura e mistero.

Il turismo orrorifico di Roma

Roma non è solo una destinazione per gli amanti della storia e dell’arte; è anche un luogo ricco di misteri e leggende che da secoli affascinano i suoi abitanti e i visitatori. Chi si addentra nei vicoli stretti e nelle piazze nascoste della città può scoprire un lato oscuro e affascinante della capitale, dove la storia si intreccia con il mistero e la leggenda.

Uno dei luoghi più noti in questo senso è il Castel Sant’Angelo, un’antica fortezza che nel corso dei secoli è stata prigione, residenza papale e teatro di episodi inquietanti. Si dice che le sue mura siano infestate dai fantasmi dei prigionieri e dei condannati a morte che vi furono rinchiusi. Spunta però un ospedale particolare. Quello delle bambole.

L’ospedale delle bambole

Tra i luoghi più curiosi e affascinanti di Roma, non si può non menzionare l’Ospedale delle bambole, situato nel cuore della città, a pochi passi da Piazza Navona. Questo piccolo laboratorio artigianale, fondato nel 1896, è un vero e proprio “ospedale” per bambole e giocattoli antichi, dove mani esperte restaurano le bambole vecchie.

Il laboratorio, ancora oggi gestito dalla famiglia Squatriti, discendenti del fondatore, è diventato nel corso degli anni una meta imperdibile per chi visita Roma e desidera scoprire un lato insolito della città. L’idea di un “ospedale” per bambole può sembrare bizzarra, ma è proprio questa unicità a renderlo un luogo magico e misterioso.