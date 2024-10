‘In meno di un’ora pulisco la mia casa di 100mq’: non servono miracoli | Elena mi ha svelato il trucco dell’anno, prendi nota

Si possono fare delle pulizie veloci in casa nostra? Sì, a quanto pare basta solo un’ora.

Vivere in un ambiente pulito e ben ordinato, è molto importante, non solo per la nostra salute fisica, ma anche per quella mentale. Ora più che mai che lo smart working ha preso piede, dopo che era stato praticamente imposto a seguito della terribile Pandemia da Covid-19, molti di noi, che lo hanno mantenuto, trascorrono molto più tempo in casa.

Questa nuova soluzione, molto comoda per questioni professionali, sia per capi che per i dipendenti, i quali non devono a loro volta essere costretti ad alzatacce per raggiungere l’ufficio, presenta invece un chiaro rovescio della medaglia. In che senso? Semplicemente, trascorrendo maggior tempo in casa nostra, oltre a maggiori consumi, a livello di energia, si accumulerà molta più polvere.

Pertanto saremo portati a dover sistemare, anche più volte, giorno per giorno, la nostra dimora, non appena il lavoro lo consente. Il che non è sempre facile, se svolgiamo le canoniche ore da ufficio dovremo dedicarci alla casa solo dopo aver, metaforicamente parlando, timbrato il cartellino. Se a ciò si aggiunge anche la stanchezza, sarà un autentico dilemma.

I primi trucchetti da seguire per pulire casa in poco tempo

Dei suggerimenti per poter effettuare al massimo grado una mirata pulizia, senza sprecare troppo tempo, ce li dona un’accorta YouTuber, che risponde al nome di Elena Tee. Seguendo le sue dritte ,puliremo tutta casa in solo un’ora. Per prima cosa muniamoci di sacchetti o contenitori, dato che la prima regola consiste in fare meno viaggi possibili.

Ovviamente ciò al fine di raccattare quanti più oggetti possibile per rimetterli in ordine. Per la pulizia dei pavimenti, Elena si serve di un robot da pavimento Rumba I 7, che è altamente tecnologico e può essere calibrato anche in base alle stanze che decideremo di pulire. È peraltro gestibile tramite una App presente sullo smartphone. Mentre sarà al lavoro noi potremo ottimizzare il riordino dell’oggettistica.

Le ultime dritte da seguire

Rechiamoci poi in cucina e mettiamo tutte quante le stoviglie che saranno in giro, che vedremo che necessitano di lavaggio, nella lavastoviglie. Il fatto di non vederli più sparsi per la casa o la cucina, ci farà infatti percepire un minor senso di disordine. Rifacciamo ora i letti, che sarà un altro fattore capace di farci percepire più ordinata e, pulita e, in forma, la casa.

Dal momento che avremo il nostro fidato robot al lavoro per il pavimento, ora noi dovremo dedicarci alla polvere, magari con un panno apposito cattura polvere, dove vediamo che è bene in vista. Eventualmente poi passiamo anche con una salviettina umidificata. In ultimo tocco di classe, per rendere la nostra dimora più accogliente, Elena ci consiglia di accendere qualche candela bianca.