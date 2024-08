In 1 giorno puoi fare una gita pazzesca a Roma: fine agosto è il periodo più adatto | Segna questo itinerario

Sai che cosa puoi fare per visitare in un solo giorno nella Città Eterna? Basta che segni questo itinerario.

È impossibile non visitare più volte nel corso della nostra vita la città di Roma, ricca di arte, storia e sapori da gustare. In ogni caso, quando fa troppo caldo e le temperature superano i 30° non è il massimo girare per il centro. Ora però che l’estate sta finendo e possiamo approfittare del fresco, possiamo farlo.

Potremo fare un viaggio in treno e scendere a Roma Termini. In tale maniera ci metteremo pochissimo a raggiungere le zone di nostro interesse e goderci a pieni polmoni la giornata che ci attende. Tuttavia sarebbe opportuno prima di partire, avere ben chiaro che cosa vogliamo vedere, avendo poco tempo a nostra disposizione.

Avere sottomano un itinerario dunque sarebbe consigliato. Ed è quello che ci proporne su TikTok la brava e bella Valentina Cosentino, firmatasi con lo pseudonimo @piaceridiroma. Non per nulla è certamente uno degno di nota. Il consiglio in più che ci sentiamo di darvi è di armarsi di scarpe comode, nonché di una borsa o di uno zaino leggero, al fine di riuscire a muoversi liberamente.

Roma, cosa vedere in un giorno

La prima tappa da lei proposta è Piazza Del Popolo. Qui possiamo visitare gratuitamente la Basilica di Santa Maria Del Popolo, dove possiamo ammaliarci, tra le tantissime opere presenti, anche della bellezza di ben due quadri del Caravaggio. Andiamo ora a Piazza Di Spagna, dove è impossibile resistere al fascino di farsi fotografare innanzi alla famosa scalinata.

Trinità Dei Monti merita una bella visita, così come la Fontana della Barcaccia. Adesso proseguiamo verso la Fontana di Trevi, ove dobbiamo necessariamente lanciare una monetina, come vuole la tradizione, per assicurarci un ritorno nella Capitale. Non dimentichiamoci nemmeno di visitare il Pantheon, che è il monumento più antico e ben conservato di tutta l’Urbe Eterna.

Ultima parte dell’itinerario

Fermiamoci ad ammirare la chiesa di San Luigi Dei Francesi. Anche qui troviamo un’opera del Caravaggio. Proseguiamo dunque per Pizza Navona, dove possiamo rimanere incantati innanzi alla Fontana dei 4 Fiumi del Bernini. Vale la pena anche fare un salto a Campo Dei Fiori, per un’occhiata di bancarelle e la degustazione di una splendida pizza in pala.

Infine, rivolgiamoci a Piazza Venezia, quindi al Foro Romano e al Colosseo. Quest’ultimo è meraviglioso pure se osservato di sera. Tuttavia è sempre meglio avere sottomano gli orari, con tanto di percorsi pure di eventuali mezzi pubblici, e cercare di non ritardare troppo nelle varie visite, se non si vuole rischiare di perdere il treno di ritorno.