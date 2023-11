Ilary Blasi si reca in bagno: la scoperta è disgustosa | Ma come si fa ad andarci così

Duro colpo per l’amatissima conduttrice Ilary Blasi! Non ha potuto nasconderlo ai fan. Ecco che cosa ha visto con i suoi occhi

Ilary Blasi è una delle donne più famose del mondo dello spettacolo italiano in quanto è stata al timone della conduzione dell’Isola dei famosi per un paio di anni. Dopo i cambiamenti voluti da Pier Silvio Berlusconi non si sa e la rivedremo alle prese con i naufraghi.

Per mesi è stata al centro del gossip per via della separazione da Francesco Totti. All’inizio è stata data la colpa a Noemi Bocchi perché vista come il terzo incomodo. Per fortuna l’ex capitano della Roma è intervenuto per mettere in chiaro come sono andate realmente le cose. Hanno deciso di non nascondersi più il giorno della festa del compleanno di lui dandosi un bacio davanti agli invitati, tra cui i figli di Totti.

In un secondo momento anche Ilary Blasi ha potuto comunicare al mondo di aver ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo. Si tratta nell’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale dopo una lunga frequentazione è uscita allo scoperto. Tutti sono concordi nel dire che siano una bellissima coppia, dato che entrambi hanno un fascino tale da fare invidia.

I fan sono contenti per lei dal momento che ha fatto questo annuncio. Essendo un personaggio pubblico, tende ad aggiornare costantemente chi la segue fin dai suoi primi esordi. Non ha fatto eccezione neanche stavolta pubblicando una storia su Instagram che ha lasciato tutti a bocca aperta a parte lei.

Ilary Blasi in dolce compagnia in Turchia

Come menzionato prima, non si sa ancora se Ilary Blasi avrà per l’ennesima volta l’opportunità di condurre il reality della sopravvivenza. Fatto sta che non resterà in un angolino, ma ci saranno sicuramente dei progetti per lei. Per ora si sta godendo la quotidianità dedicandosi ai figli e concedendosi qualche viaggio.

Adesso si trova a Istanbul con Bastian Muller. Anche se non sono ancora comparsi insieme, è evidente che dietro il cellulare ci sia proprio lui pronto a scattare foto alla dolce metà. Tuttavia un evento rimarrà per sempre impresso nella mente della conduttrice e non è nulla di romantico.

Una sorpresa…inaspettata per la conduttrice

A una cena Ilary Blasi ha sfoggiato un outfit pazzesco: un abito verde asimmetrico con spacco vertiginoso e sandali abbinati. Eppure l’attenzione degli utenti social si è focalizzata su altro.

In poche parole Ilary Blasi ha scattato la foto di un bagno pubblico e non ha esitato a condividere il suo stupore con i follower. I servizi igienici, come testimonia lo scatto, non rispecchia assolutamente i nostri neanche lontanamente. Ragion per cui ha voluto ironizzare su ciò.