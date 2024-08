Il Villaggio più bello d’Italia si trova solo a Roma: è favoloso sotto tutti i punti di vista | Perfetto per sfuggire all’afa di agosto

Se ancora non sai cosa fare in questi ultimi giorni di agosto puoi valutare l’idea di recarti in questo villaggio del Lazio. Ecco di quale si tratta.

Il Lazio è la regione più frequentata dai turisti per il ricco patrimonio artistico culturale che non ha paragoni. La Città del Vaticano, la Basilica di San Pietro, la Cappella Sistina, gli Acquedotti romani e la Fontana di Trevi sono solo alcune delle attrazioni che spingono chiunque a recarsi lì almeno una volta nella propria vita.

Basta pensare che solo Roma ospita 280 fontane e più di 900 chiese. Per gli assetati di conoscenza è il luogo ideale, ma questo discorso vale anche per chi ama i piaceri della tavola.

Infatti i piatti tipici sono la pasta alla carbonara, la cacio e pepe, i bucatini all’amatriciana, gli gnocchi alla romana, l’abbacchio, la trippa e la porchetta di Ariccia.

Per coloro che desiderano stare più di una settimana nei pressi di Roma e allo stesso tempo vogliono godere del mare possono rivolgersi a un villaggio posizionato in un punto strategico per una serie di motivi.

Villaggio Fabulous, un’ottima scelta sia per grandi che per piccini

Il sito fabulous.huopenair.com è stato realizzato proprio per questo favoloso villaggio che si chiama per l’appunto Fabulous Village. È situato tra la città di Roma e il mare del Lazio con delle spiagge che sono davvero uniche nel loro genere. Qui è possibile trascorrere momenti indimenticabili sia in coppia che in famiglia. Anche per i single non mancano divertimento e tanto altro ancora.

Per fortuna questo villaggio è aperto tutto l’anno, anche se è consigliabile andare nel periodo estivo. Gli amici a quattro zampe possono accedere in case attrezzate (infatti per loro non è previsto andare nei bungalow) e c’è il WiFi che assicura la navigazione costante su internet anche se non si è muniti di giga.

Posizione strategica che permette di raggiungere le città più belle

L’aeroporto di Fiumicino dista 22 km mentre quello di Ciampino 20 km. Per quanto riguarda le città più vicine che possono essere visitate sono Roma, Ostia e Bracciano. Nella capitale c’è tanto da poter ammirare, in primis l’Anfiteatro Flavio e a seguire i Musei vaticani. Di conseguenza sarebbe consigliabile dedicare almeno due giorni per scoprire il patrimonio artistico-culturale della città.Ostia è stata scelta da Pier Paolo Pasolini come ambientazione di alcuni suoi romanzi.

Presenta aree archeologiche e tanti edifici di interesse storico. Molto visitati sono il Parco Archeologico e il Castello di Giulio II. Infine a Bracciano uno dei luoghi più pittoreschi di tutto il suo lago è sicuramente Anguillara Sabazia. Per accedere a Castello di Bracciano non si va oltre 10 euro per l’acquisto del biglietto.