‘Il trono è sempre libero per lei’: la proposta di Maria ha dell’incredibile | Non era mai successo prima

Per lei un trono disponibile c’è e ci sarà sempre. E a dirlo è niente meno che la divina Maria De Filippi.

Una cosa mai vista o sentita all’interno del programma più iconico di Canale 5. Eppure è realmente successo e i numerosi telespettatori lo hanno potuto tranquillamente constatare durante la messa in onda. Lei, la conduttrice più amata in assoluto dagli italiani di ogni età, ha espresso il suo desiderio di avere quella donna tronista in trasmissione.

Non lo ha detto apertamente ma il fatto di avere per lei, nonostante i tronisti, quattro, suddivisi in 2 uomini e in 2 donne, siano già stati belli che scelti, presentati al pubblico e agli addetti e ai lavoratori e già operativi, tenga un trono sempre libero per lei la dice lunga. In ogni caso non stiamo di certo parlando di una qualunque.

Non per nulla lei, che è una donna bellissima, romantica ma anche forte e determinata, è stata presente nel celebre dating show della TV Italiana per tantissimi anni. Ha avuto modo di intraprendere varie frequentazioni con uomini conosciuti in studio ma sono solo due che, nel corso del tempo le hanno rubato il cuore.

Maria tiene un trono sempre disponibile per lei

Tuttavia ha anche avuto modo di stringere importantissimi legami d’amicizia. Uno speciale e profondo è con il cavaliere Armando Incarnato che, dopo una lunghissima assenza, è tornato in studio. In forma e più elegante e affascinante che mai è comunque, almeno per ora, apparso sotto tono rispetto a come si è mostrato in precedenza.

La sua più grande amica rimane comunque la splendida Gemma Galgani che già alle prime battute di questa stagione si sta confermando una grandissima protagonista dello show. Fatto sta che la persona per la quale Queen Mary terrebbe sempre libero un trono è stata sì una dama ma poi è già diventata tronista senza però arrivare alla scelta. Ce ne parla Gossip e TV.

Ida Platano, la De Filippi e Sperti la vogliono in studio

Sì, avete capito bene, stiamo parlando proprio di lei, della meravigliosa Ida Platano che ha raccontato gli ultimi approcci di Mario Cusitore e la sua scelta di non dargli credito e di stare bene per il momento single. Ha sostenuto di non essere alla ricerca dell’amore e dunque di non volere ora come ora ritornare a Uomini e Donne. Si sta dedicando maggiormente a sé stessa andando tutti i giorni in palestra.

Pure Gianni Sperti, che ha dimostrato soprattutto negli ultimi anni, una grande stima e viva considerazione nei confronti della hair stylist ormai bresciana d’adozione ha cercato di convincerla a tornare. E chissà che lei prossimamente, dopo la sua comparsa nelle vesti di special guest non cambi idea. O magari la vedova Costanzo penserà per lei un nuovo ruolo.