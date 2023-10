“Il trono è mio”: dopo decenni spunta il figlio segreto di Carlo e Camilla | Chi è che vuole usurpare la corona

“Il trono è mio”, dopo anni e anni spunta dal nulla il figlio segreto di Re Carlo e la sua Camilla. Chi è l’uomo che fa tremare la Royal Family.

No, non c’è mai e poi mai decisamente pace per la mitica e super chiacchierata Royal Family. Dopo che Harry, considerato la vera pecora nera, ha lasciato l’Inghilterra e la vita di Palazzo, il chiacchiericcio nei confronti dei vari membri è diventato sempre più incessante. Lui ha sparato a zero su tutti nel corso di varie interviste e soprattutto nella sua prima autobiografia Spare.

I rapporti con il padre e il fratello maggiore William sono difficili e molto tesi. In molti avevano sperato in una reunion familiare dopo che lui era stato presente lo scorso 6 Maggio 2023 all’Incoronazione, sebbene abbia vissuto la cerimonia in maniera molto defilata. Lei, la sua bellissima moglie, e stiamo parlando di Meghan Markle, è stata invece la grande assente.

Eh sì, proprio il fatto che non ci fosse ha fatto ampiamente parlare di se. In ogni caso quel giorni i grandi protagonisti sono stati Carlo e la sua Camilla, nonché William e la sua Kate. Difatti saranno quest’ultimi che saliranno sul trono in futuro dopo la dipartita dell’attuale Re o della sua decisione di abdicare in favore del figlio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

” Il trono è mio”, dopo anni spunta il figlio segreto di Carlo e Camilla

Fatto sta che ora a rompere le uova nel paniere ci sarebbe un altro di figlio che non centra nulla con Lady D, la prima e compianta moglie di Carlo. Con lei infatti, oltre al già nominato William, ha messo al mondo Harry. No, l’uomo oggi 56enne, dunque bello adulto, che sostiene di essere suo figlio, lui lo avrebbe concepito con la Parker. E ora lui vuole il trono.

Del resto Carlo e Camilla si amano da tantissimi anni. Non per nulla anche la stessa Diana aveva amaramente sentenziato che all’interno del loro matrimonio fossero in tre, facendo chiaramente riferimento con la terza persona a Camilla. Quest’ultima ha svolto per una vita il ruolo di amante e solo in tempi più recenti ha potuto vivere serenamente e alla luce del sole il loro sentimento. E chi sarebbe loro figlio?

Lo misero alla luce giovanissimi ma una data non convince

Parliamo di un ingegnere, classe 1966, di nome Simon Charles Dorante -Day che è nato nel Regno Unito e che è stato prontamente adottato da una famiglia inglese che poi si è trasferita in Australia. Oggi è padre di ben 9 figli. Sarebbe stato concepito dai suoi genitori naturali quando il papà aveva 17 anni e la mamma 18.

Dunque ai tempi Carlo non era ancora sposato con Diana. Fatto sta che ci sarebbero alcuni aspetti che lascerebbero molto dubbi sulla questione che non è solo spinosa ma indubbiamente pure molto ma molto delicata. Uno in particolare si baserebbe su una data. Difatti pare che Camilla e il suo consorte attuale si conobbero solo nel 1970. Ergo nel 1966 non avrebbero potuto concepire insieme un bimbo.

© Riproduzione riservata