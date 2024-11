Il TOUR più atteso dell’anno si tiene a Roma | In queste date è previsto il SOLD OUT: tutto merito di Miyagi

Ci siamo, il tour che aspettavi è a Roma. Golosi e curiosi dal mondo unitevi.

Il momento è più propizio che mai per preparare lo zaino o un piccolo trolley e organizzarsi per gustarsi dal vivo qualche cosa di buono. Nella Capitale potrete affrontare un vero e proprio tour gastronomico che vi resterà nel cuore. In realtà definirlo tale è molto riduttivo, essendo molto altro ancora.

Proprio per questo che era a lungo atteso, anche dai curiosi. Qui si uniscono molte culture diverse e la creatività è sviluppata al massimo grado. Le scoperte da fare sul capo sono moltissime e gli eventi dal vivo permetteranno di conoscere esperti e appassionati del settore, che in genere ammiriamo in TV o solo sui Social.

La cosa straordinaria è che l’ingresso è totalmente gratuito ma che per partecipare ad alcuni particolari eventi è bene prenotarsi o pagare dei gettoni. Uno singolo costa 2€ e dunque, calcolando con calma uno di essi relativo alle singole performance, è possibile conoscere il prezzo finale. La cosa pazzesca è che poi il super evento chiude alle ore 24.00 e che è attivo per parecchie ore, non solo nelle fasce serali.

Il Tour più atteso dove e quando si terrà

O meglio, diciamo pure che il venerdì è disponibile dalle 19.00 alle 23.00, mentre il sabato dalle 12.00 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 23.00. Stessi identici orari per la domenica, ma con chiusura anticipata alle 22.00. Tutto ciò riguarda la ghiotta opportunità, è il caso di definirla tale, di poter compiere determinati assaggi di alcuni pietanze.

Potrete poi comunque dissetarvi con bibite analcoliche, vini al calice, birre artigianali e caffè. Tuttavia, come si evince fin dal nome, il Tour ha a che fare con Myagi, il magnifico maestro di Karate Kid che tutti noi portiamo nel cuore. Che cosa ci azzecca lui? Diciamo che di certo sarà stato grandissimo amante di questa pietanza, che va fortissimo anche nel nostro Paese.

Fuori il nome di questo speciale evento

Parliamo dell’evento Ravioli Dal Mondo, che ha aperto le danze lo scorso venerdì a Roma Ostiense. I prossimi appuntamenti previsti sono il 15/16 e 17 novembre 2024. Qui potremo assaggiare infinite e inaspettate interpretazioni del raviolo, come ci fa sapere Roma Today. Oltre a quello che cuciniamo con amore nel nostro Paese, ampio spazio a quelli cinesi, che potremmo gustare sia fritti che alla griglia.

Impossibile non annoverare i mitici gyoza o i meno conosciuti, ma comunque squisiti, ravioli indiani. Qui si tratta per lo più di fagottini fritti farciti con verdure, carne e spezie. E per gli amanti dei dolci ecco pure i pancake a base di fragole e panna, nonché ad altri squisiti, denominati fuji con fragole, azuki, panna e matcha.