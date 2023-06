Il Titan nel destino del Titanic: “È difficile recuperarli vivi”

Inutile corsa contro il tempo, non ce l’hanno fatta. Il tweet choc della società armatrice non ha lasciato speranze: “Difficile recuperarli vivi”. Il Titan risulta disperso a 3000 metri di profondità nell’Oceano Atlantico. La stesa compagnia armatrice Ocean Gate ha spento ogni speranza. E lo fa con un laconico tweet: “Anche se li trovassimo in tempo, non siamo sicuri di poterli recuperare vivi“.

Una dichiarazione realistica, drammatica, che non lascia possibilità. Individuare il Titan nelle profondità oceaniche non è solo difficile, bisogna poi vedere come riportarlo in superficie. Chi lo va ad agganciare al buio e a quelle profondità?

Chiusi in una lattina di titanio, in un abisso di 3.800 metri

La fine di questa avventura lascia tutti sgomenti per tanti motivi: la brutta morte in una capsula stretta e lunga. Bloccata a quella profondità, con una sola finestra, un bagno, nessun posto a sedere. Un numero definito di ore di ossigeno e poi la morte. Il destino drammatico che da sempre circonda lo scopo di quel viaggio, la visita al relitto del Titanic o di quel che ne rimane e che presto scomparirà per l’erosione dei materiali.

Una nave che già di suo evoca un’altra tragedia assurda, per le dimensioni, per il destino cinico di incontrare un iceberg, non vederlo, non godere di una costruzione adeguata a sostenere l’impatto. Migliaia di morti sono ancora chiusi in quella nave maledetta. La sensazione di claustrofobia che deva aver sopraffatto i passeggeri una volta resisi conto del loro destino. Tutti ci domandiamo come sia terribile capire che sei destinato a morire laggiù, uno dopo l’altro, senza via d’uscita.

Uno dei passeggeri non s’è fidato e non è partito

Desta sgomento il fatto che fosse un’impresa nata per divertimento, una sfida, qualcosa di quasi impossibile. Come volare nello spazio. Infatti somiglia a quel genere di imprese.

L’avventura col Titan è costata parecchi soldi al miliardario britannico Harmish Harding 58 anni, amico di Re Carlo III d’Inghilterra. Con lui ci sono l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood di 48, con il figlio Suleman di 19 e Stockton Rush 61 anni, patron della compagnia armatrice Ocean Gate, con il pilota francese Paul Henri Nargeolet di 77anni.

Chris Brown, 61 anni, aveva pagato il deposito per il viaggio ma poi ha cambiato idea. Si era informato sulla qualità della tecnologia e dei materiali utilizzati, come riporta The Sun e aveva rinunciato, perdendo 80.000 sterline. Tra le sue preoccupazioni c’erano l’uso da parte di OceanGate di “vecchi pali da ponteggio” per la zavorra e il fatto che i suoi controlli fossero “basati su sistemi tipo gioco per computer”.

Brown ha poi spiegato che, nonostante fosse una delle prime persone a iscriversi “a questo viaggio, alla fine ho deciso che i rischi erano troppo alti”. Poi, ha aggiunto di sentirsi “veramente turbato per Hamish”, che è tra i cinque passeggeri del sommergibile attualmente dispersi. Il sottomarino ha perso la comunicazione durante un’immersione in cerca del relitto del Titanic, che si trova a circa 12.500 piedi nell’Atlantico.

L’estate prima era già accaduto un incidente analogo

La scorsa estate era già accaduto che un sottomarino della Ocean Gate si fosse perso per 3 ore nel viaggio verso il relitto del Titanic. Su quel sottomarino c’era il giornalista David Pogue della CBS americana, che ha potuto raccontare quella brutta esperienza e le sensazioni di claustrofobia vissute, anche se poi tutto s’è risolto per il meglio. Chi accetta di partire firma un contratto in cui solleva la compagnia da ogni responsabilità in caso di incidente. Il pericolo è sempre presente in avventure del genere.

Brown e Harding avevano deciso di vivere questa esperienza, mentre erano in vacanza sull’isola di Necker. Avevano pagato assieme il deposito mentre si stava ancora costruendo il sottomarino. Brown, come abbiamo visto, non s’è fidato e ha fatto ricerche. S’è accorto che il Titan aveva fallito gli obbiettivi chiave durante il test di profondità. Brown che s’intende di elettronica, ha ritenuto preoccupante che la nave fosse gestita da un controller da Playstation modificato. L’impresa richiedeva strumentazione di alto profilo professionale. Alla fine ha chiesto il rimborso rinunciando a partire.

Una barca sicura e resistente, secondo i proprietari

Il sommergibile è stato lanciato domenica mattina da un rompighiaccio della Guardia Costiera Canadese, noleggiato dalla Ocean Gate. La nave di supporto ha perso il contatto dopo un’ora e 45 minuti. Avevano segnalato il Titan a 435 miglia (700 km) a sud di St.John’s a Terranova. Poi più nulla. La società armatrice ci tiene a parlare del Titan come del più grande sommergibile per immersioni profonde e con una sicurezza molto più elevata dei suoi concorrenti. Purtroppo era lo stesso che dicevano gli armatori del Titanic e abbiamo visto com’è andata.

Il Titan è realizzato in titanio e fibra di carbonio e pesa 9 tonnellate circa nell’aria, ma è zavorrato per galleggiare sul fondo marino. Dicono che può raggiungere i 4 km di profondità con un alto margine di sicurezza, rilevata nelle oltre 50 immersioni test effettuate. A quei livelli la pressione è terribile. Però come sapete l’imprevisto è sempre da mettere in conto. Cosa sarà successo non lo sappiamo e chissà se mai lo sparemo.

Anche se lo avessero trovato come si poteva farlo riemergere?

La Guardia Costiera ha rilevato un suono a intervalli regolari provenire dagli abissi e ha dedotto che devono essere loro. Il pilota, che è un esperto sub, conosce il protocollo per allertare la squadra di soccorso e probabilmente è lui che ha eseguito il rumore per tre minuti ogni mezzora. Rumori captati anche da un Lockhead Canadese P-3 Orion che esegue la sorveglianza subacquea. Per tutta la giornata di lunedì e martedì sono stati setacciati 26.000 kmq di oceano, uno spazio grande quanto il Libano.

Da mercoledì anche la nave francese Atlante è entrata in azione con il sottomarino robot Victor 6000, manovrabile da remoto. Logico che se il Titan si fosse incagliato sarebbe comunque un’impresa ardua riportarlo in superficie e anche manovrare al buio a 3.800 metri negli abissi dell’Oceano. Gli esperti valutano anche la possibilità che sia riemerso da qualche parte ma la cosa non cambia molto perché i portelloni si possono aprire solo dall’esterno

Nel 2000 un sottomarino russo naufragò con 118 marinai

Viene alla mente l’incidente del 12 agosto 2000 al sottomarino nucleare russo Kursk, impegnato in esercitazioni navali. Uno dei siluri di prova scoppiò danneggiando la nave e lasciandola sul fondo, poi un’altra esplosione lo spostò di nuovo ma lasciandolo in avaria. Dei 118 marinai molti morirono nelle due esplosioni e solo 23 restarono in attesa dei soccorsi che però non arrivarono.

Una nave speciale norvegese equipaggiata con batiscafo si agganciò al sottomarino trovandolo allagato completamente e senza superstiti. Agghiaccianti furono le lettere dei marinai che attesero invano di essere salvati. Per giorni il mondo restò col fiato sospeso nella speranza di salvare qualcuno dei marinai imprigionati, ma fu tutto inutile e gravi ritardi furono imputati alle forze di soccorso russe.

