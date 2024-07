Il Palazzo del Freddo si trova Roma ed è amato da tutti: qui mangi il gelato più buono al mondo | Scoperto l’ingrediente segreto

Il gelato migliore del mondo si trova proprio nella città Eterna, in una zona che non tutti conoscono. Scopri quale.

L’estate porta con sé una voglia irresistibile di cibi e bevande ghiacciate. La calura estiva spinge molti di noi a cercare refrigerio in gelati, granite, frappè e bibite ghiacciate. Questo desiderio di freschezza è una risposta naturale del corpo che cerca di combattere l’afa e mantenere una temperatura corporea confortevole.

Tuttavia, ci sono alcuni aspetti di cui è bene essere consapevoli. Il consumo eccessivo di bevande gelide può comportare alcuni rischi. In primis, può causare una rapida contrazione dei vasi sanguigni della gola, portando a mal di gola e, in alcuni casi, a faringite.

Inoltre, il contenuto di zucchero presente in molti di questi prodotti è un altro elemento da considerare. Bevande zuccherate, se consumate in eccesso, possono contribuire all’aumento di peso e all’insorgenza di problemi come il diabete di tipo 2. Per quanto riguarda i gelati e le granite, è sempre meglio optare per versioni con meno zuccheri.

Nonostante questi avvertimenti, la voglia di cibi leggeri e rinfrescanti è del tutto comprensibile. L’estate è il momento ideale per gustare frutti freschi, insalate e piatti che non appesantiscono. Questo desiderio di leggerezza è spesso accompagnato dalla ricerca di sapori freschi e naturali che soddisfano il palato senza sensi di colpa.

Gelati e freschezza a Roma

A Roma, uno dei piaceri estivi più autentici è rappresentato dalla “Grattachecca”, una granita fatta al momento con ghiaccio grattugiato a mano e condita con sciroppi di frutta fresca. Le bancarelle storiche come quella di Sora Maria, situata lungo il Tevere, sono mete imperdibili per chi visita la città.

La Grattachecca non è solo un modo per rinfrescarsi, ma anche un’esperienza culturale che riporta indietro nel tempo, permettendo di assaporare una tradizione romana che risale a molti decenni fa. Un’altra tappa obbligata per gli amanti dei gelati è il Palazzo del Freddo di Giovanni Fassi. Questa storica gelateria è stata fondata nel 1880.

La gelateria Fassi

La gelateria Fassi è una delle più antiche e rinomate della città. Situato nel quartiere Esquilino, il Palazzo del Freddo offre un’ampia varietà di gusti, preparati secondo ricette tradizionali e con ingredienti di alta qualità. La fama della gelateria è tale che attira sia i romani che i turisti, desiderosi di provare uno dei migliori gelati della capitale.

Tuttavia, vi è un ingrediente in particolare a rendere il tutto, in ogni sua varietà, a rendere tutto gustoso. Questo ingrediente è il segreto per una perfetta ricetta di successo: la passione con cui si dedicano a questo lavoro ormai da anni e anni.